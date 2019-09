Osakekurssi pomppasi eilen Helsingin pörssissä yli 10 prosenttia.

Yhtiö arvioi nyt, että yhtiön liikevaihto ja liikevoitto tulevat olemaan vuonna 2019 selvästi suurempia kuin vuonna 2018. Aikaisempi puolivuosikatsauksen yhteydessä annettu arvio oli, että liikevaihto ja liikevoitto vuonna 2019 ovat suurempia kuin liikevaihto ja liikevoitto vuonna 2018.

Molemmat arviot perustuvat oletukseen, ettei valuuttojen muuntokursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia.

Aiemmin tässä kuussa Incap kertoi, että sen vuonna 2016 toteutetun osakepääoman alentamisesta johtuen yhtiön osingonjaossa on ollut rajoituksia, mutta rajoitukset ovat päättyneet 31.8.2019. Rajoituksia osingonjaolle ei siis enää ole voimassa.

Vuonna 2018 Incapin liikevaihto oli 59 miljoonaa euroa ja liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuussa 2019 Incapin liikevaihto oli 37,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 5,7 miljoonaa euroa.

Päivitetty arvio perustuu kysynnän kasvuun erityisesti vakiintuneessa asiakaskunnassa, minkä lisäksi yhtiö on onnistunut laajentamaan asiakaskuntaansa.

Yhtiön viime vuodet ovat olleet vahvan tuloskasvun vuosia. Vielä vuonna 2013 liikevoitto oli pakkasella 6,2 miljoonaa euroa, mutta sen jälkeen liikevoitto on noussut joka vuosi ja viime vuonna yhtiö ylsi 8,6 miljoonan euron tulokseen.

Myös muut tunnusluvut ovat kasvaneet vakuuttavasti. Oman pääoman tuotto nousi viime vuonna jo 44,7 prosenttiin ja omavaraisuusaste on noussut vuoden 2013 vaivaisesta kolmesta prosentista lähes 50 prosenttiin.

Vahva suorittaminen on jatkunut tänä vuonna. Alkuvuonna tammi-kesäkuussa liikevaihto nousi 38 prosenttia viime vuoteen nähden ja liikevoitto nousi 5,7 miljoonaan euroon – kasvua viime vuoteen verrattuna peräti 87 prosenttia.

Toisella vuosineljänneksellä liikevoitto kasvoi yli 50 prosenttia viime vuoteen nähden 2,9 miljoonaan euroon.

Toisen kvartaalin tulos oli odotettuakin vahvempaa, sillä Incapia seuraava Inderes oli odottanut 2,3 miljoonan euron liikevaihtoa huhti-kesäkuussa.

Väkevä kasvu näkyy Incapin osakekurssin kehityksessä. Vuodessa yhtiön markkina-arvo on noussut Helsingin pörssissä jo yli 163 prosenttia.

Inderes on ainoa analyysiyhtiö joka seuraa Incapia. Inderesin suositus osakkeelle on osta ja osakkeen tavoitehinta on 18 euroa.