Evli: Rauten suuri tilaus vahvistaa yhtiön näkymiä

Rauten jättitilaus näkyy yhtiön ensi vuoden luvuissa.

Sahateollisuuden laitteita valmistava Raute kertoi tiistaina saaneensa yhteensä noin 58 miljoonan euron arvoiset tilaukset Segezha Group -nimiseltä yhtiöltä Venäjälle. Toimituskokonaisuuteen sisältyvät koko vaneritehtaan tuotantoprosessin kaikki koneet ja laitteet.

Nyt saatu tilauskokonaisuus on Rauten historian suurin yksittäinen tilaus. Se ajoittuu ensi vuodelle.

Laitteet toimitetaan Segezha Groupin Galichin kylään Kostroman seudulle rakennettavaan uuteen vaneritehtaaseen. Koneet ja laitteet toimitetaan vuoden 2020 aikana, ja tuotanto vaneritehtaalla käynnistyy vuoden 2021 aikana.

Laitteet suunnitellaan ja valmistetaan Rauten yksiköissä Nastolassa, Shanghaissa ja Kajaanissa sekä Rauten yhteistyöverkostossa.

Venäläisellä metsäkonsernilla Segezha Groupilla on Venäjän lisäksi toimintaa 11 Euroopan maassa. Raute on aikaisemmin vuosina 2006 ja 2017 toimittanut kaksi koivuvaneria valmistavaa tehtaan tuotantoprosessia konserniin kuuluvalle Vyatskiy Fanernyi Kombinatille Kirovin seudulle.

Toimittajavalintaan vaikuttivat kokemukset Rauten resurssitehokkaasta teknologiasta ja toimituskyvystä sekä Rauten paikallinen palvelukyky Venäjän markkinoilla.

Vaikka tilaus on Rauten mittakaavassa iso, ei se vaikuta Rauten tulosnäkymiin vuodelle 2019. Yhtiö ennustaa vuoden 2019 liikevaihdon laskevan ja liiketuloksen heikkenevän edellisestä vuodesta.

Raute on jo aiemmin kertonut, että yhtiön nykyinen tilauskirja kattaa poikkeuksellisen pitkän ajanjakson, sillä merkittävä osa tilauksista ajoittuu ensi vuodelle, toteaa Evli aamukatsauksessaan.

Jättikaupan johdosta Evli päivitti Rauten ennusteita vuodesta 2020 eteenpäin. Evlin mukaan uusi tilaus ei tule vaikuttamaan vuoden 2019 lukuihin.

Evli odottaa nyt Rautelta 149 miljoonan euron liikevaihtoa ensi vuonna, kun aiemmin odotuksissa oli 128 miljoonaa euroa. Liikevoitto-odotuksen Evli nosti aiemmasta yhdeksästä miljoonasta eurosta 11 miljoonaan euroon.

Evlin ensi vuoden tulosennustella laskettu Rauten P/E-kerroin on melko alhainen, 11,8x ja EV/Ebit-kerroin on puolestaan 7,4x. Suhteessa verrokkeihin EV/Ebit-kerroin on selvästi alhaisempi, sillä verrokkien keskimääräinen kerroin on 10,0x.

Evlin uusi tavoitehinta Rauten osakkeelle on 25 euroa kun se aiemmin oli 23,5 euroa. Suositus on edelleen pidä.