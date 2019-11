Mitä tapahtuu joulukaupalle, kun suuri osa veronpalautuksista maksettiin jo elokuussa?

Suomalainen käyttää vuodessa joululahjoihin noin 340 euroa.

Joulu on taas pian ovella. Jouluostoksiin voi saada palamaan sievoisen summan rahaa, jos ostoksia ei suunnittele etukäteen lainkaan. Viisas pääsee vähemmällä, kun aloittaa valmistelut hyvissä ajoin.

Suomalaiset käyttivät viime vuonna joululahjoihin ja muihin jouluhankintoihin Tilastokeskuksen mukaan noin 580 euroa aikuista kohden. Summa oli edellisenä vuonna noin sata euroa vähemmän. Suomalaisten joulunajan kulutus on muihin maihin verrattuna maltillista.

Aineettomat lahjat ovat yhä useamman suomalaisen suosiossa, kun moni suunnittelee antavansa lahjaksi yhteistä aikaa tai tekemistä. Tänä vuonna on puhuttu paljon ilmastonmuutoksesta ja keinoista sen hillitsemiseksi. Tuleeko keskustelu näkymään ekologisempien lahjojen suosiossa?

– Voisiko tulevaisuuden hittilahja olla hiilijalanjälkeä pienentävä lahja, vaikkapa todistus hiilipäästöjen kompensoinnista, Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen pohtii.

Joulubudjetti kuntoon ajoissa (ilman veronpalautuksia)

Martat neuvovat tekemään joulubudjetin hyvissä ajoin. Budjetin etukäteen laatiminen ja siinä pysyminen ehkäisee suuremmilta ikäviltä taloudellisilta yllätyksiltä pyhien jälkeen.

Suunnittele etukäteen, paljonko haluat käyttää rahaa ja paljon tuohta on mahdollista käyttää erilaisiin menoeriin. Budjetoi asiat kuten lahjat, ruoka ja juoma, liikkuminen sekä siivous ja sisustus.

Suomalaisten jouluhankinnat suunnitellaan rahoitettavan pääosin palkkatuloilla ja säästöillä. Moni on käyttänyt joulun menoihin veronpalautuksia ja palautukset ovat olleet merkittävä tekijä joulukaupalle. Vähittäiskaupan myynti viime joulukuussa oli lähes 4,8 miljardia euroa.

Vuodesta 2019 lähtien veronpalautuksia ei makseta enää joulukuussa, joten rahankäytön suunnitelmallisuus sekä ennakoiminen korostuu.

– On mielenkiintoista nähdä mitä tapahtuu joulukaupalle – –, kun verotuksen uudistuksen takia suuri osa veronpalautuksista maksetaan joulusesongin sijaan jo elokuussa, Kärkkäinen kommentoi.

Miten säästää joulukuluissa?

Suomalaisten Työn Liiton tutkimuksen mukaan suomalaiset eivät shoppaile joulun aikaan tunteella, vaan järjellä. Moni pitää itseään käytännöllisenä, harkitsevana sekä hintatietoisena kuluttajana. Tiedostavan kuluttamisen trendi vaikuttanee myös vuoden suurimpaan kulutusjuhlaan, arvioi Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljala.

Joulun alla on hyvä pohtia ostoksien todellista tarpeellisuutta ja mikä oma joululahjojen ”antamisfilosofia” on. Mikä lahjojen antamisen tarkoitus on? Onko kyse täydellisen lahjan löytämisestä jokaiselle erityiselle henkilölle? Annatko suuria lahjoja harvoille vai pieniä lahjoja monille? Muista, lahjojen ei tarvitse välttämättä olla arvokkaita, vaan ajatus on tärkein.

Anna lahjaksi aikaa tai elämys tavaroiden sijaan. Anna läheisille kuponkeja, joita vastaan saa esimerkiksi jalkahieronnan tai illallisen.

Tee lahjat itse.

Lahjoita rahaa saajaan puolesta hänelle tärkeään hyväntekeväisyyskeräykseen, esimerkiksi Hyvä Joulumieli -keräykseen.

Osta lahja, joka tulee tarpeeseen. Selvitä joululahjan saajan toiveet etukäteen.

Tee lista joulun ruokakauppaan. Pitäydy siinä ja vältä impulssiostoksia.

Jos isännöit jouluaterian, pyydä vieraita tuomaan ruokia tai juomia, jotta voitte jakaa kustannukset.

Keskity tänä jouluna viettämään aikaa läheisten kanssa ja nauttimaan joulun lämpimästä tunnelmasta.

Lähde: Marttaliitto.

