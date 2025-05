Kuluttajien käsitys inflaatiosta menee pahasti metsään 

Inflaatio on rauhoittunut selvästi, mutta kuluttajien käsitys inflaatiosta on yhä korkeampi kuin todellisuus.

Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen.

Kauppasota ja yleinen epävarmuus heikentävät myös Suomen kasvunäkymiä. Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen kertoo tuoreessa kotitalouksien suhdannekatsauksessa, että kuluvan vuoden BKT:n kasvuennustetta on laskettu tammikuun 1,4 prosentista 0,7 prosenttiin.

”Puolet pois, mutta plussalla pysytään”, kiteyttää Mikkonen.

Suomen talous kasvoi vaivoin 0,1 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisneljännekseen verrattuna.

”Suomen talouden kannalta tulliepävarmuus iskee harmittavaan hetkeen, sillä talouden elpyminen on käynnistynyt, mutta niin yritysten kuin kuluttajienkin luottamus on vielä matalalla tasolla. Suomen talous kaipaisi nyt luottamusbuustia, ei epävarmuuden lisääntymistä”, arvioi Mikkonen.

Kuluttajien inflaatiopelolle ei perusteita

Kotitalouksien tilanne on monella tapaa ristiriitainen. Palkansaajilla ostovoima on kasvussa ja korkojen lasku helpottaa velallisia kotitalouksia. Inflaatio on rauhoittunut selvästi. Moni kokee inflaation kuitenkin yhä selvästi todellista suurempana.

”Kuluttajien käsitys inflaatiosta on varsin kaukana todellisuudesta. Tämä on tyypillistä, mutta tällä hetkellä ero on poikkeuksellisen suuri. Kuluttajat arvioivat inflaation olevan tällä hetkellä 5,4 prosenttia, kun todellisuus on vain 0,5 prosenttia”, Mikkonen kertoo.

Hänen mielestään kuluttajien mielissä kummittelee todennäköisesti enemminkin yleinen korkeammaksi jäänyt hintataso, kuin hintojen nousu vuoden takaisesta.

Toisaalta työllisyystilanne on pysynyt heikkona ja työttömyys on jatkanut nousuaan.

Yksi huolestuttava yksityiskohta Suomen työmarkkinoilla on myös se, että vastavalmistuneiden työttömyys nousee nopeasti.

”Heikkoon talouden suhdanteeseen valmistuneiden tulotaso voi jäädä pitkäksi aikaa heikommaksi, mikä osaltaan heijastuu myös kulutukseen ja varallisuuteen. Huono startti työmarkkinoilla voi tutkimusten mukaan jättää myös henkisiä arpia ja pessimistisen tulevaisuudenuskon”, sanoo Mikkonen.

Varovaisuus nostaa säästämisastetta

Vaikka monen kotitalouden rahatilanne on helpottanut, kuluttajat ovat vielä varovaisia. Maailmantilanne ja työttömyyden uhka huolestuttavat.

Varovaisuus näkyy säästämisasteen nousuna. Samalla suomalaisten kotitalouksien velkaantumisasteen lasku on jatkunut, mutta myös nettovarallisuus on kääntynyt laskuun vuosikymmenien kasvun jälkeen .

Tämä johtuu pääosin asuntojen hintojen laskusta ja ilmiö lienee väliaikainen, sillä asuntomarkkinoilla on nähtävissä piristymisen merkkejä.

”Suomen talouden elpyminen on käynnistynyt, mutta niin yritysten kuin kuluttajienkin luottamus on vielä matalalla tasolla. Suomen talous kaipaisi nyt luottamusbuustia, ei epävarmuuden lisääntymistä”, summaa Mikkonen.