Jättipankki paljastaa yksinkertaisen sijoitusstrategian alkuvuodelle 2020

Jättipankki Goldman Sachs on löytänyt osakemarkkinoiden tuottohistoriasta säännönmukaisuuden, jonka avulla on sen mukaan mahdollista saada ylituottoa alkuvuonna.

Sijoitusstrategia on yksinkertainen. Pankin mukaan alkuvuonna kannattaa ostaa osakkeita, jotka olivat edellisvuonna tuottaneet heikosti. Aiheesta kertoo CNBC-uutissivusto.

Pankin mukaan edellisen vuoden heikoiten tuottanut kolmannes osakkeista on lyönyt S&P 500 -indeksin tuoton seuraavan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä eli tammi-maaliskuussa. Goldman Sachs laskee, että 17 vuoden aikana 11 kertaa näiden osakkeiden tuotto on ylittänyt indeksituoton. Keskimäärin tuotto on ollut 1,4 prosenttia indeksituottoa kovempi.

Tänä vuonna tammi-maaliskuussa strategian mukaiset osakkeet tuottivat peräti 3,7 prosenttia S&P 500 -indeksiä paremmin.

Pankin mukaan tällaisia “kuhnuri”-osakkeita ovat sellaiset osakkeet kuin Westlake Chemical, L Brands, Terex, Yelp, Cree and Under Armour. Näitä yhtiöitä seuraavat analyytikot antavat osakkeille joko neutraalin pidä tai myy-suosituksen. Goldman Sachs kuitenkin suosittelee ostamaan niitä.

Tammikuu on perinteisesti ollut monen sijoittajan mielestä otollinen aika ostaa osakkeita.

Tammikuuilmiö on yksi tunnetuimmista sijoitusmarkkinoiden anomalioista ja sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa tammikuussa on mahdollista saada suurempia tuottoja kuin muina kuukausina.

Tammikuuilmiölle on löydetty useita loogisia selityksiä. Yleisin ja ehkä hyväksytyin selitys liittyy sijoittajien vero-optimointiin. Sijoittajat myyvät joulukuussa tappiollisia sijoituksiaan koska tappiot ovat pääomaverotuksessa vähennyskelpoisia. Tammikuussa sijoittajat sitten ostavat osakkeita uudestaan.

Vero-optimointi selittää kätevästi myös sen, miksi tammikuuilmiö havaitaan voimakkaampana pienissä yrityksissä. Pienissä yrityksissä sijoittajien omistusosuus on usein suuri, ja siksi todennäköisyys, että pienestä osakkeesta on syntynyt merkittäviä tappioita, on suurempi.

Toinen selitys tammikuuilmiölle on niin sanottu portfolion uudelleenmuodostumishypoteesi. Tämä sanahirviö viittaa siihen, että institutionaaliset sijoittajat järjestelevät joulukuussa sijoitussalkkuja uusiksi raportointivelvoitteiden vuoksi. Salkunhoitajat saattavat esimerkiksi vaihtaa osakkeet sellaisiksi, että ne miellyttävät rahoitusyhtiöiden asiakkaita. Tammikuussa osakkeet vaihdetaan sellaisiin, joista salkunhoitajat uskovat saavansa tuottoa vuoden aikana.