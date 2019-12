Nokian 5G-bisnes joutuu nyt happotestiin – tärkeä 5G-tilaus Saksasta

Nokia sai Saksan rautatieliikenteestä vastaavalta Deutche Bahnilta tilauksen, joka toimii samalla 5G-verkon testinä.

Tarjouskilpailun voittanut Nokia toimittaa maailman ensimmäinen SA- eli standalone-tekniikkaan perustuvan 5G-mobiiliverkon Saksan rautatieoperaattorin käyttöön.

Projekti on osa Deutsche Bahnin S-Bahn-verkon automatisointihanketta. Nokian 5G-verkkoa on tarkoitus hyödyntää automaattisessa raideliikenteessä Hampurissa. Nokian toimittama ratkaisu mahdollistaa erittäin automatisoidut tai täysin automatisoidut junat, jotka voivat vaihtaa informaatiota 5G-verkon välityksellä.

Tilauksesta tekee erityisen mielenkiintoisen se, että samalla selviää, onko Nokian 5G-verkko tarpeeksi kehittynyt digitaalista raideoperointia varten.

Testeissä selvitetään 5G-tekniikan riittävyyttä ja kypsyyttä käytettäväksi liitäntäkerroksena tuleville, digitalisoituneille rautatieoperaatioille. Hanke on samalla osa 5G-tekniikkaan perustuvaa tulevaisuuden rautatieviestintäjärjestelmän eli FRMCS:n kehittämistä.

”Olemme työskennelleet yhdessä tutkiaksemme, kehittääksemme ja toimittaaksemme maailman ensimmäisen 5g:hen perustuvan kommunikaatiosysteemin automatisoituun raideliikenteeseen”, Kertoo Nokian Enterprise-liiketoimintaryhmän johtaja Kathrin Buvac.

Tarjouskilpailun voittoa saattoi auttaa se, että Nokialla on laaja kokemus rautateiden verkottamisesta GSM-R-järjestelmillä, ja sen toimittamia verkkoja on rautatieyrityksillä kaikkiaan 22 maassa. Lisäksi yhtiö on tarjonnut esimerkiksi kyberturvallisuutta, IoT-ratkaisuja ja analytiikkaa yli 100 raideliikenneyhtiölle.

Suomessa 5G-verkot laajenevat nyt nopeasti. Teleoperaattorit Elisa, Telia ja DNA ovat kaikki rakentaneet verkkojaan sekä Huawein että Nokian ja ruotsalaisen Ericssonin laitteilla.

Huawein arvellaan pystyvän tarjoamaan laitteita muita edullisemmin. Telia luottaa silti Nokiaan ja rakentaa Suomen 5G-verkkonsa ensimmäistä vaihetta Nokian laitteilla. Elisa ja DNA puolestaan rakentavat 5G-verkkojaan kaikkien kolmen laitetoimittajan varaan.

Nokian osake nousi eilen 2,85 prosenttia, luultavasti uuden 5G-tilauksen ansiosta.