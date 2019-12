Lääketukkuri Oriola julkisti tylyn tulosvaroituksen

Vaihto-omaisuuden ja käyttöomaisuuden arvonalentumiset heikentävät merkittävästi Oriolan neljännen vuosineljänneksen tulosta.

Oriola viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2019 oikaistua liikevoittoa heikentävät yhtiön mukaan Consumer-liiketoiminta-alueella havaittu virhe varaston arvossa Ruotsissa ja tähän liittyvä vaihto-omaisuuden arvonalentuminen useammalta vuodelta sekä arvonalentuminen käyttöomaisuudessa.

Oriola on päättänyt nopeutetulla aikataululla uudistaa Ruotsin apteekkiverkkokaupan IT-järjestelmän parantaakseen kilpailukykyään ja tehostaakseen monikanavamyyntiä. Oriola kirjaa liikevoiton oikaisueriin käyttöomaisuuden arvonalentumisen Consumer-liiketoiminta-alueen IT-järjestelmistä.

Arvonalentumisien arvioitu kokonaisvaikutus vuoden 2019 tulokseen on viisi miljoonaa euroa, josta oikaisueriin kirjataan kolme miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Consumer-liiketoiminta-alueen vaihto-omaisuuden arvoa vuosilta 2016-2018 oikaistaan noin neljä miljoonalla eurolla aikaisempien vuosien virheen korjauksena vertailuvuotta ja voittovaroja oikaisten.

Yhtiön 19.6. tiedottamat toimintaympäristön haasteet ovat jatkuneet ja vaikuttavat edelleen yhtiön tulokseen. Edellä mainitun sekä tehtävän arvonalentumisen johdosta yhtiön vuoden 2019 viimeisen vuosineljänneksen oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan odotettua heikompi.

Yhtiö pitää ennallaan 25.10. julkistetun kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä annetun tulosohjeistuksensa: Oriola odottaa vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton laskevan vuoden 2018 tasosta. Vuonna 2018 oikaistu liikevoitto oli 36,9 miljoonaa euroa.

Consumer-liiketoiminta-alue tarjoaa terveyden ja hyvinvoinnin tuotteita ja palveluita asiakkaille Kronans Apotekin, Ruotsin kolmanneksi suurimman apteekkiketjun, kautta.

Oriolan vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu liikevaihto on kasvanut kuluvan vuoden tammi-syykuussa 12,8 prosenttia viime vuodesta ja oli 1 306 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto laski viime vuoden 31,7 miljoonasta eurosta 20,2 miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 20,8 miljoonaa euroa.

Oriolaa seuraa neljä analyytikkoa, joista yksi antaa yhtiölle ostosuosituksen, kahden suositus on pidä ja yhden suositus on vähennä. Osakkeen tavoitehinta on keskimäärin 2,17 euroa, kun osake noteerattiin eilen 2,12 euroon Helsingin pörssissä.