Neljä Helsingin pörssin yhtiötä siirtyy isompaan kokoluokkaan

Helsingin pörssissä markkina-arvoon perustuvassa kokoluokituksessa neljä yhtiötä siirtyy korkeampaan luokkaan.

Nasdaq kertoo, että vuosittaisen markkina-arvoluokkien tarkistus on tehty marraskuun 2019 keskimääräisten markkina-arvojen mukaan. Markkina-arvoluokitus on indeksi- ja toimialaluokkien ohella keino lisätä Nasdaqin pohjoismaisissa pörsseissä Helsingissä, Islannissa, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa listattuina olevien yhtiöiden näkyvyyttä.

Muutokset tulevat voimaan 2.1.2020, jolloin kahdeksan Helsingin pörssin yhtiötä siirtyvät uuteen markkina-arvoluokkaan.

Yhtiöistä Finnair, SRV, Suominen ja Uponor siirtyvät pykälää pienempään ryhmään. Sen sijaan Marimekko, Noho Partners, Qt Group ja Talenom siirtyvät aiempaa suurempaan ryhmään.

Yhtiö Nykyinen luokka Uusi luokka Finnair Oyj Suuret yhtiöt Keskisuuret yhtiöt Marimekko Oyj Pienet yhtiöt Keskisuuret yhtiöt NoHo Partners Oyj Pienet yhtiöt Keskisuuret yhtiöt Qt Group Oyj Pienet yhtiöt Keskisuuret yhtiöt SRV Group Oyj Keskisuuret yhtiöt Pienet yhtiöt Suominen Oyj Keskisuuret yhtiöt Pienet yhtiöt Talenom Oyj Pienet yhtiöt Keskisuuret yhtiöt Uponor Oyj Suuret yhtiöt Keskisuuret yhtiöt

Pörssiyhtiöt ryhmitellään Nasdaqissa kolmeen markkina-arvoluokkaan, eli pieniin, keskisuuriin ja suuriin, tarkastelukuukauden keskimääräisen markkina-arvon perusteella. Yhtiöiden markkina-arvoluokka tarkistetaan vuosittain marraskuun tilanteen mukaan ja muutokset tulevat voimaan seuraavan vuoden tammikuussa.

Yhtiöt, joiden markkina-arvo on yli miljardia euroa, kuuluvat suuriin yhtiöihin, ja yhtiöt, joiden markkina-arvo on alle 150 miljoonaa euroa, kuuluvat pieniin yhtiöihin. Yhtiöt, joiden markkina-arvo on yli 150 miljoonaa, mutta alle 1 miljardi euroa, kuuluvat keskisuuriin yhtiöihin.

Pohjoismaissa kaikkineen yhteensä 25 yhtiötä siirtyy uuteen markkina-arvoluokkaan. Yhtiöistä 11 siirtyy markkina-arvoltaan suurempaan luokkaan ja 14 alempaan luokkaan.