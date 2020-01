Korjausrakentaja Constin osakkeen arvostus on haastava

Evli laski Constin osakkeen suosituksen tasolta osta tasolle pidä.

Evli odottaa Constin kannattavuuden jatkavan viime vuoden kolmannella neljänneksellä nähtyä suotuisaa kehitystä. Kuitenkin pankki odottaa korjausrakennusyrityksen liikevaihdon laskevan vahvasta vertailukaudesta suurten peruskorjaushankeen volyymien vähentymisen myötä.

”Odotamme Q4 liikevoiton paranevan 3,0 milj. euroon (Q4/18: -2,2 milj. euroa) ja liikevaihdon laskevan noin 16% vertailukaudesta 80,9 milj. euroon”, Evli toteaa aamukatsauksessaan.

Evlin mukaan Consti on viime vuosina antanut melko suppean ohjeistuksen eikä ole ohjeistanut liikevaihdon kehitystä. Pankki odottaa yhtiön todennäköisesti ohjeistavan liikevoiton paranevan vuonna 2020 edellisvuodesta.

”Odotamme kannattavuuden paranevan huomattavasti vuonna 2020 heikon H1/19 liikevoiton myötä. Liikevaihdon kasvunäkymät ovat varsin heikot tilauskannan kehityksen myötä mutta odotamme tällä hetkellä vielä vain pientä 1,7% laskua vuonna 2020 ennen lisätietoja Q4:n saatujen tilausten kehityksestä.”

Constin osakekurssi on ollut viime aikoina kovassa nosteessa. Lokakuun lopusta osake on noussut lähes 50 prosenttia. Samalla osakkeen arvostustaso on noussut.

Arvostuksen nousu selittyy kasvavilla tulosodotuksilla. Constin koko viime vuoden konsensusennusteella laskettu P/E-kerroin on nyt 21,3x. Toisaalta tämän vuoden ennusteella laskettu kerroin on vain 10,6x. Analyytikot odottavat keskimäärin viime vuodelle 0,36 euron osakekohtaista tulosta, mutta tänä vuonna sen odotetaan nousevan peräti 0,73 euroon. Tuloksen odotetaan siis lähes kaksinkertaistuvan.

Evlin oman arvion mukaan Consti hinnoitellaan kuluvan vuoden EV/Ebit-kertoimella 41 prosentin alennuksella verrokkeihin nähden.

Pankki kertoo olevansa valmis hyväksymään osan noususta verrokkien kertoimien noustua myös hieman loka-joulukuun aikana. Tuloskäänteeseen liittyy kuitenkin vielä epävarmuutta ja siksi arvostus on Evlin mielestä haastava.

”Arvostus verrokkeihin nähden ei vieläkään ole haastava, mutta tuloskäänteen ollessa vielä alkutaipaleella ja meneillä olevan Hotelli St. George -rakennushankkeen välimiesmenettelyn myötä arvostus on näkemyksemme mukaan mennyt haastavammaksi ja laskemme suosituksemme tasolle PIDÄ (OSTA) mutta nostamme tavoitehintamme 7,0 euroon osakkeelta (aiemmin 5,8 euroa)”, Evli toteaa.

Analyytikoiden konsensuksen mukainen tavoitehinta Constin osakkeelle on 5,5 euroa. Evlin tavoitehinta osakkeelle on 7,0 euroa.

Consti raportoi loka-joulukuun tuloksensa 7. helmikuuta.