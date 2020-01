Poliittisten murheiden muuri ei murene – entä taloudellinen luottamus?

Poliittiset riskit varjostavat myös sijoitusvuotta 2020, uskoo LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro.

Sijoitusvuosi 2020 on alkanut geopoliittisella selkkauksella, kun USA lennätti viikatemies -dronea Iranissa ja sai vastalahjaksi raketteja tukikohtaansa Irakiin.

Pahimmillaan koston kierre voisi johtaa odotuksiin sotilasoperaatiosta Iranissa, osakkeiden laskuun ja taantumapelkoja herättävään öljyn hinnan nousuun. Näin presidentinvaalivuonna voidaan nähdä myös yritys uudesta Iranin ydindiilistä, à la Pohjois-Korea. Poliittisten riskien päänäyttämöllä jatkavat kuitenkin varmasti kauppasota ja brexit.

USA ja Kiina pääsivät kauppakiistoissa osasopuun, jossa tulleistakin osaa pienennetään. Saaga on jatkumassa saman tien jatkoneuvotteluilla, jotka käsittelevät Kiinalle herkkiä teollisuuspolitiikka ja talousjärjestelmää.

Marraskuiset presidentinvaalit nostavat myös kauppapolitiikan panoksia. Trump voi ryydittää protektionismipuheita avaamalla uusia kauppasotarintamia, jolloin Euroopan autotullitkin nousisivat uudelleen pöydälle. Hyvä työllisyystilanne ja osakkeiden huipputasot antavat Trumpille pelivaraa, ja sijoittajille takapakin uhkan.

Brexit -draamakomedia siirtyy konservatiivien vaalivoiton myötä väliajalle, mutta vain palatakseen 11 kuukauden päästä odottavan uuden jyrkänteen muodossa. Kauppaneuvottelut eivät ole helppoja ja aikataulu osoittautuu luodusta kauppaneuvottelupaineesta huolimatta liian haastavaksi.

EU:n kannattama lykkäys on jälleen todennäköinen, mutta poliittisen haverin mahdollisuutta ei voida täysin pois sulkea (todennäköisyys 5%). Brexitin ja kauppasodan yhteinen tekijä on epävarmuuden jatkuminen yhä pidempään, mikä pitää tulevaisuuden sumuisena ja investoinnit säästöliekillä.

Pehmeä lasku juuri sopivasti ennen sakkausnopeutta

Maailmantalouden synkronoitu laskukausi on luonut pelkoja, että talous syöksyy taantumaan asti. Teollisuusmaiden suhdannepohja alkaa kuitenkin tuntua jalkojen alla ja taloutta ennakoivissa indikaattoreissa tuore kasvuverso jo vihertää. Teollisuuden suhdanteet ovat luonteeltaan jyrkkiä, joten käänteen voimakkuus voi helposti yllättää pehmeät odotukset.

Kasvupelkojen ruumiillistuma vuonna 2019 toimi USA:n korkokäyrän kääntyminen. Sen ajoitustarkkuus taantuman ennustajan on kuitenkin vain summittainen, sillä kääntyminen on tapahtunut 9kk-4v ennen taantuman alkua. Kauppasodan varalle heitetty Fedin u-käännös alkaa näkyä korkoherkän talouden, päällimmäisenä asuntomarkkinoiden piristymisenä. USA:n talouskasvun hiipuu kyllä vuonna 2020, mutta on edelleen hyvää 2 prosentin tasoa.

Euroalue jatkaa pehmeän laskun jälkeen prosentin kasvussa. Teollisuus, etenkin Saksassa, on uponnut pahasti suohon, mutta palvelut pitävät pään pinnalla. Suomen omia polkujaan vahvistunut talouskasvu palaa vuonna 2020 ruotuun ja jää alle prosenttiin. Kiinan kasvu maltistuu edelleen vakaasti.

Osakkeiden pärjättävä omillaan – arvostukset pingottuneet

Vuonna 2019 Fed toi sijoittajille tikkaat poliittisten murheiden muurille ja EKP:n sinko avasi arvopaperiostot tarvittaessa vaikka täältä ikuisuuteen. Vuonna 2020 tämä tuki vaimenee, vaikka rahapolitiikka erittäin kevyenä tukeekin talouskasvua.

Fed pitää korot nykytasolla, ja niin luultavasti myös EKP, vaikka riskit ovat kallellaan koronlaskun suuntaan. Pääjohtaja Lagarde joutuu etsimään pöllön viisautta negatiivisten korkojen hyödyistä ja haitoista.

Japanin tiellä rahapolitiikka on kroonisesti elvyttävää ja korot nollassa. Liittymiskaistalle sijoitustuotot ovat arvostusvoittojen vuoksi vielä erinomaiset, mutta itse Japanin tiellä heikot. Vuoden 2019 hyvä korkosato imi voiman vuoden 2020 pellosta. Alhaisten korkojen ympäristössä ostovoiman säilyttävä tuotto edellyttää salkun riskitason nostamista, mikä kannattaa tehdä laajasti eri sijoitusluokkiin hajauttaen.

Vuoden 2019 erinomaisten osaketuottojen siemenet kylvettiin edellisen joulun kauppasotapelkojen käynnistämästä korjausliikkeestä. Samassa hengessä syksyllä kiitäneet osakemarkkinat venyttävät arvostusten kuminauhaa, jolloin poliittiset riskit voivat hyvin lyödä näpeille vuonna 2020. Tällöin hajautus testataan.

Hannu Nummiaro, yksityistalouden ekonomisti

LähiTapiola Varainhoito

