Vaisu osinkokevät 2020 edessä

Talousmentorin, Piksun ja Sergion yhteistyönä on tuotettu valittuja Helsingin pörssin yhtiöitä koskevia tulosennusteita. Varsinaisten tulosennusteiden lisäksi tuotettiin ennusteita vuosien 2019 ja 2020 tulosten perusteella maksettavista osingoista.

Ennusteet tuotettiin tälläkertaa 75 Helsingin pörssin yritykselle. Listalta puuttuu lähinnä pieniä yrityksiä. Ennusteissa mukana olevat yritykset maksoivat keväällä 2019 osinkoja yhteensä noin 12.6mrd€.

Samat yritykset maksavat ennusteiden mukaan tänä keväänä osinkoja yhteensä vain noin 10.8mrd€. Edessä on siis vaisu osinkokevät. Osinkopotin poikkeuksellisen suuri kutistuminen selittyy lähinnä Sampon, Nordean ja Nokian osinkojen leikkauksilla.

Ennusteiden mukaan pörssiyhtiöiden maksama osinkopotti palaa kasvu-uralle kun yritykset keväällä 2021 maksavat osingot vuoden 2020 tuloksen perusteella. Kuluvan vuoden tuloksesta maksettavien osinkojen yhteis summan ennustetaan silloin olevan vastaavasti noin 11.8mrd€. Kevään 2019 osinkojen huipputasolle pääsyä jouduttaneen siis odottelemaan vuosia.

Onko osingolla väliä?

Osingon voi ajatella olevan omistajan varojen siirtämistä omasta “taskusta toiseen”. Näin ajatellen osingon suuruudella ei ole omistajalle suurtakaan merkitystä. Kuitenkin, sijoittajat ovat perinteisesti arvostaneet vakaita osingonmaksajia ja erityisesti sijoittajat ovat arvostaneet “osinkoaristokraatteja” eli yrityksiä jotka kasvattavat osinkoaan useana perättäisenä vuotena. Osinkoaristokraatiksi pyrkivä yritys voi tulevaisuuden osingonmaksukykynsä turvaamiseksi maksaa tulokseensa ja markkina-arvoonsa suhteutettuna vaatimatonta osinkoa. Huhtamäki on esimerkki yrityksestä joka on pitkään kasvattanut osinkoaan, mutta jonka osinkotuotto (osinko per osakkeen kurssi) oli takavuosina vaatimatonta parin prosentin luokkaa.

Omistajat pitävät osinkoaan kasvattavista yrityksistä. Vastaavasti omistajilla on tapana närkästyä, mikäli yritys laskee osinkoaan. Siksi yritykset välttelevät osinkonsa pienentämistä. Tätä tavoitetta palvelee vallitseva käytäntö: kun heikko kassa tai tuloksentekokyky lopulta pakottaa yritystä leikkaamaan osinkoaan, sitä leikataan reilusti. Näin teki esimerkiksi Tikkurila heikon vuoden 2018 jälkeen. Samoin Sampo ja Nordea linjasivat osinkonsa kerralla niin alas, että uskallamme ennakoida niiden palaavan tasaista tai nousevaa osinkoa maksaviksi kun kuluvan vuoden tulokseen perustuvat osingot maksetaan keväällä 2021.

Toinen merkittävä osingon suuruuteen vaikuttava tekijä on yrityksen hallituksen ja johdon näkemys siitä, kuinka houkuttelevia investointikohteita yrityksellä on. Mikäli yrityksellä ei ole ideoita kasvuun ja tuottaviin investointeihin on parempi maksaa varoja osinkoina omistajille. Omistajilla voi hyvinkin olla varoille tuottavampia käyttökohteita muualla. Joskus yritysjohto on vahva ja hallitus on heikko. Silloin on riskinä, että johto alkaa välttellä osingonmaksua ja käyttää varoja heikosti tuottaviin investointeihin, yritysostoihin ja muuhun oman “hiekkalaatikkonsa” laajentamiseen.

Yllämainittujen seikkojen lisäksi verotus vaikuttaa osingonmaksupäätöksiin. Useimmat sijoittajat joutuvat maksamaan saamastaan osingosta “osinkoveroa” osingonmaksun yhteydessä. Vaihtoehtona osingonmaksulle on se, että osinkoa ei makseta ja varat jäävät yritykseen “tuottamaan”. Tämä jälkimmäinen vaihtoehto houkuttelee, koska tässä tapauksessa sijoittaja maksaa vastaavan veron “myyntivoittoverona” vasta tulevaisuudessa mahdollisesti vuosien päästä. Näin sijoittaja pääsee hyötymään korkoakorolle ilmiöstä, kun verojen maksu tuotosta viivästyy.

Osinkotärppejä

Moni yhtiökokous päättää jättää osingon maksamatta. Syynä saattaa olla huonot näkymät, kireä kassa tai kasvun vaatimat panostukset. Sijoittajat saattavat pettyä suhteettoman paljon, kun yritys lopettaa osingonmaksun. Vastaavasti osingonmaksun aloittaminen tauon jälkeen tai osingon merkittävä nostaminen saattaa aiheuttaa suhteettoman euforian sijoittajien keskuudessa. Alla osakkeita, jotka saattavat osoittautua tälläisiksi osinkotärpeiksi eli osingonmaksun aloittajiksi tai osingon korottajiksi.

Osingonmaksun aloittajia?

F-Secure: F-Secure:n kassavirta vuonna 2018 oli vaatimaton, eikä rahaa riittänyt osinkoon viime keväänä. Kannattavuus ei tulle olemaan hääppöinen myöskään kuluvana vuonna 2020 eikä menneenä vuonna 2019. Kuitenkin, F-Securen kassavirta saattaa riittää siihen, että F-Secure palaa osingonmaksajaksi joko heti tänä keväänä tai keväällä 2021

Nixu: Nixun ripeä kasvu on toistaiseksi pitänyt sijoittajat tyytyväisenä. Lähitulevaisuudessa voi Nixulta odottaa kasvun lisäksi myös kannattavuutta, joten osinkojen maksaminen saattaa käynnistyä.

Incap: Incap on kasvuyritys eikä se ole panostanut osinkojen maksamiseen. Kannattavuus näyttää kohenevan ja siksi Incapilta voi alkaa vaatia osinkoa viimeistään keväällä 2021 ehkä jopa tänä keväänä.

Osingon korottajia?

Kojamo: Kojamo maksoi vuoden 2018 tuloksesta osinkoa 0.29€. Kojamon kannattavuus näyttää kohtalaisen hyvältä. Investointien merkittävä lisääminen lähitulevaisuudessa näyttää epätodennäköiseltä, joten Kojamolla lienee varaa reippaaseen 10% tai suurempaan osingon korottamiseen.

Marimekko: Marimekko maksoi vuoden 2018 tuloksesta osinkoa 0.6€. Lisäksi se maksoi lisäosingon 1.25€ palauttaessaan realisoidusta kiinteistöstä saatuja varoja omistajilleen. Marimekon brändi, bisnekset ja osakekurssi ovat nyt usean vaisun vuoden jälkeen hyvässä vedossa. Marimekon tuloksesta maksettava osinko saattaa nousta 10% tai enemmänkin heti tänä keväänä.

Tikkurila: Tikkurilan suurimmalla omistajalla Oras investillä on ollut tapana ottaa omistamistaan pörssiyhtiöistä (Kemira ja Uponor) niin runsaita osinkoja, kuin yhtiöillä suinkin on varaa. Tikkurilalla on takana vaikeita vuosia ja osinkoa leikattiinkin keväällä 2019 reippaasti. Tikkurilalla lienee varaa nostaa osinkoa heti tänä keväänä 10% tai enemmänkin.