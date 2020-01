Sijoitusstrategi: Uusi vuosikymmen on osakesijoittajalle edellistä haastavampi

Markkinoiden odotukset ovat kohonneet, mikä rajoittaa osakkeiden riemukulun jatkumista, arvioi FIM:n päästrategi.

Viime vuosi oli osakemarkkinoiden juhlaa. Maailman osakemarkkinat nousivat viime vuonna lähes 30 prosenttia, Yhdysvalloissa jopa yli 34 prosenttia. Suomessakin osakeindeksi kipusi yli 20 prosenttia, kertoo FIM:n päästrategi Lippo Suominen artikkelissaan.

Huonosti ei mennyt korkomarkkinoillakaan, sillä riskisimmät High Yield –yrityslainat tuottivat yli 12 prosenttia.

Suomisen mukaan uudelle vuosikymmenelle lähdettäessä sijoitusympäristö näyttää monessa suhteessa samalta kuin 2010-luvun toteuma. Talouskasvu maailmalla on kohtuullista, korot ovat alhaalla ja politiikassa on riskejä, Suominen listaa.

Päästrategi laittaa kuitenkin jäitä hattuun. 2010-luvun samanlaiseen sijoittajan riemukulkuun on kuitenkin vaikea päästä, Suominen epäilee. Suomisen selitys on yksinkertainen: niin paljon osakemyönteisiä asioita on jo tapahtunut. Lisäksi odotukset ovat koholla, joten ei vastaavanlaisia myönteisiä yllätyksiä enää saada aikaiseksi.

”Vuonna 2009 finanssikriisin jälkimainingeissa odotukset olivat erittäin synkät, kun taas nyt luottamus näkymiin on selvästi parempi, ja sitten markkinat eivät ole enää alennusmyynnissä.”

Yritykset lähtevät vahvassa kunnossa, mutta tulosten parantaminen on Suomisen mukaan entistä hankalampaa. Syynä on protektionismi.

”Globalisaation huippu on ohitettu ja protektionismi nostaa monin paikoin päätään. Protektionismi on taloudelle, mutta erityisesti yrityksille myrkkyä, sillä se rajoittaa niiden toimintaa – sekä estää myyntiä että lisää kustannuksia. Kasvava protektionismi onkin sekä yritysten että talouden suuri uhkakuva uudella vuosikymmenellä.”

Muista uhkista, kuten verotuksen kiristymisestä, palkkojen noususta ja inflaatiosta, ei edelleenkään ole Suomisen mukaan merkkejä. Yritysten tuloskunto on toistaiseksi vahva, vaikka kasvutahti hidastuu.

Suominen muistuttaa, että yleensä nousukausi loppuu liialliseen hyvänolon tunteeseen ja holtittomaan riskinottoon.

”2010-luku oli varovaisuuden aikaa, mikä rajoitti ylilyöntejä. Nyt 2020-luvulle lähdetään sijoittajien parissa paljon luottavaisemmissa tunnelmissa. Viimeiset kymmenen vuotta odotukset ovat olleet matalalla ja osakkeiden arvostus maltillinen, mutta vähitellen odotukset ovat nousseet ja arvostus kiristynyt, mikä tekee osakkeiden noususta haavoittuvampaa.”

Markkinoiden ensimmäinen uuden vuosikymmenen happotesti on luvassa tammikuussa yritysten tuloskauden alkaessa.

”Silloin saamme ensi tuntumaa siihen, onko yrityksillä aineksia toivottuun tulosparannukseen, jollaista tarvittaisiin markkinanousun jatkumiselle. Yhdysvaltain marraskuiset presidentinvaalit ovat toinen aihe, joka hallitsee keskusteluja tänä vuonna. Markkinoilla riittää siten jälleen vauhtia ja vaarallisia tilanteita”, Suominen toteaa.

FIM:n markkinanäkemyksessä vain Suomen osakemarkkinat ovat lievässä ylipainossa. Eurooppa, Yhdysvallat ja kehittyvät markkinat ovat peruspainossa ja Japani on lievässä alipainossa. Lippo Suomisen mukaan reippaat osingot ja maltillistunut arvostus houkuttelevat Helsinkiin, joka hyötyy myös selvästi maailman talousnäkymien vakautumisesta.