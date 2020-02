Suomalainen robottiautoyhtiö keräsi kuusi miljoonaa euroa japanilaissijoittajilta

Kuvassa vasemmalla Sensible 4:n toimitusjohtaja Harri Santamala. Kuva: Sensible 4.

Suomalainen robotiikka- ja ohjelmistoyritys Sensible 4 on kerännyt kuusi miljoonaa euroa ensimmäisellä rahoituskierroksellaan.

Rahoituskierroksen ensimmäinen vaihe on valmis ja koko kierros on tarkoitus saada päätökseen kesällä. Sijoitus mahdollistaa Sensible 4:n ohjelmistojen kehittämisen edelleen, kansainvälistymisen kiihdyttämisen ja GACHA-robottibussien seuraavien kehitysversioiden valmistamisen.

Sensible 4:n rahoituskierrosta johti NordicNinja VC, japanilainen deeptech-rahasto, joka on keskittynyt pohjoismaisiin kasvuyrityksiin sekä ITOCHU, yksi Japanin isoimmista kauppayhtiöistä. Rahoitus mahdollistaa Sensible 4:n laajentumisenja avaa ovia Aasian markkinoille.

Sensible 4 toimittaa itseajaviin ajoneuvoihin ohjelmistoratkaisuja jotka mahdollistavat itsenäisen ajamisen kaikissa sääoloissa. Huono sää ja rajallinen näkyvyys ovat pitkään olleet merkittävä haaste itseajaville ajoneuvoille. Sensible 4:n järjestelmä toimii myös esimerkiksi sateessa, sumussa ja tuiskuavassa lumessa.

Yhtiö on saanut paljon huomiota kansainvälisiltä autovalmistajilta.

“Ajoneuvovalmistajien kannalta vaikeiden sääolosuhteiden hallitseminen on ainutlaatuista osaamista joka mahdollistaa meille toiminnan kansainvälisesti kilpaillussa ympäristössä. Rahoituksen avulla kaupallistamme kehittämäämme teknologiaa ja tuomme sen yhdessä ajoneuvovalmistajien kanssa osaksi ihmisten jokapäiväistä liikkumista, tulipa vastaan sitten trooppinen rankkasade tai suomalaisittain lumipyry”, kertoo Harri Santamala, Sensible 4:n toimitusjohtaja ja yksi yhtiön perustajista.

Sensible 4 julkaisi viime vuonna GACHA:n, maailman ensimmäinen kaikkiin olosuhteisiin soveltuvan robottibussin, yhdessä japanilaisen MUJI:n kanssa. Yhteistyö on herättänyt paljon kiinnostusta Japanissa, ja suomalaisyhtiö on jo yksi tunnetuimmista pohjoismaisista kasvuyrityksistä Japanissa.

Yleisö on voinut kokeilla robottibussia viime kesästä lähtien monessa Etelä-Suomen kaupungissa ja seuraavaksi se suuntaa Pasilaan, Helsinkiin.

Sensible 4:n nopean kasvun on mahdollistanut yhteistyö suurten autoteollisuuden yritysten kanssa sekä EU:n ja Business Finlandin TKI-rahoitus.

“Olemme todella yllättyneitä positiivisesta palautteesta mitä olemme saaneet teknologiastamme Aasiassa, etenkin MUJI:n ja Softbankin SB Drive:n yhteistyösopimuksista tiedottamisen jälkeen”, sanoo Santamala.

Sensible 4:n osaaminen ja teknologia perustuu Aalto-yliopistossa tehtyyn liikkuvien robottien tutkimusryhmän työhön, joka oli lajissaan yksi maailman ensimmäisiä. Sensible 4:n tiimillä on osaamista itseajavista ajoneuvoista jo 30 vuoden ajalta.