Iran-rauha käänsi strategien katseen Eurooppaan – tavoitteet ylös, mutta yksimielisyyttä nousuvarasta ei ole

Pelko pitkittyvästä öljy- ja korkosokista on hellittänyt, ja sen myötä strategien sävy on muuttunut varovaisen toiveikkaaksi. Bloombergin keräämässä 16 talon kyselyssä useampi pankki kohotti arvioitaan eurooppalaisten osakkeiden suunnasta.

Aseita laskivat muun muassa Goldman Sachs, Barclays ja Societe Generale. Kyselyn keskiarvon mukaan Stoxx Europe 600 -indeksi päätyy vuoden 2026 lopussa noin 640 pisteeseen, mikä vastaa kesäkuun puolivälissä saavutettuja ennätyslukemia.

Indeksitason luku peittää kuitenkin alleen epätasaisen toipumisen. Osa toimialoista ja yksittäisistä yhtiöistä käy yhä sotaa edeltänyttä tasoa halvemmalla, mikä jättää tilaa nousulle, kun sijoittajat asemoituvat toipumiseen.

Citigroupin Euroopan osakestrategiasta vastaava Beata Manthey huomauttaa Bloombergille, että indeksin nousu peittää alleen sen, että moni sektori ja yksittäinen yhtiö käy yhä konfliktia edeltänyttä tasoa halvemmalla.

Mantheyn mukaan tilanne voi pohjustaa toipumisen toista vaihetta, jolle on ominaista laajeneva rotaatio ja aiempaa useamman sektorin osallistuminen nousuun. Tekoälyteema säilyy hänen arviossaan markkinan keskeisimpänä veturina, jota vahva tuloskasvu ja investointien jatkuminen pitävät käynnissä.

Öljyn lasku raivasi tilaa

Käänteen taustalla on raju pudotus raakaöljyn hinnassa. Brent-laatu kävi kesäkuun puolivälissä alle 78 dollarin tynnyriltä, mikä on alhaisin taso sitten maaliskuun alun.

Pudotus on jyrkkä, kun sitä vertaa konfliktin huippuhetkiin. Sodan kärjistyttyä keväällä Brent kävi parhaimmillaan yli 110 dollarissa tynnyriltä, kun Hormuzinsalmen sulkeutuminen uhkasi katkaista noin viidenneksen maailman öljytoimituksista. Huipusta on tultu alas runsaat 30 prosenttia.

Hinta on lähes pyyhkinyt pois kaikki nousut, jotka kertyivät Lähi-idän konfliktin alettua helmikuun lopussa. Yhdysvallat on poistanut rajoitukset Iranin satamiin suuntautuvalta liikenteeltä, ja tankkerit ovat jälleen alkaneet kulkea Hormuzinsalmen läpi väliaikaisen rauhansopimuksen astuttua voimaan.

Halventunut energia antaa keskuspankeille enemmän pelivaraa pitää ohjauskorot ennallaan inflaation hillitsemiseksi. Tämä avaa Barclaysin mukaan tietä markkinanousun laajenemiselle, sillä sijoittajien painotukset ovat yhä vahvasti teknologiapainotteisen Yhdysvaltain markkinan puolella.

Emmanuel Caun johtama tiimi nosti Stoxx 600 -tavoitteensa 50 pisteellä 670 pisteeseen ja lukeutuu yhdessä HSBC:n kanssa kyselyn suurimpiin nousun uskojiin lähes viiden prosentin nousuvaralla. Pankki sulki samalla alipainonsa eurooppalaisissa osakkeissa ja nosti luksussektorin ylipainoon, kun toimialan tulosennusteiden heikkeneminen on tasaantunut.

Goldman varovaisempi, karhut yhä epäilevät

Goldman Sachsilla odotukset ovat maltillisemmat. Peter Oppenheimerin vetämä tiimi näkee parannusta lähinnä marginaalisesti ja kehottaa heikon kasvun ja jatkuvan epävarmuuden oloissa suosimaan rakenteellisia teemoja, joiden tulosnäkyvyys on kestävä.

Suosikkeihin lukeutuvat teknologia, pankit, ilmailu, puolustus ja uusiutuva energia sekä niin sanotut HALO-yhtiöt, joiden tase on raskas ja tuotteet hitaasti vanhentuvia. Autot ja kemianteollisuus pankki pitäisi alipainossa marginaalipaineiden ja Kiinan kilpailun vuoksi. Lyhenne HALO tulee sanoista heavy-asset, low-obsolescence eli raskasomaisuuksiset ja hitaasti vanhentuvat yhtiöt. Ideana on, että nämä yhtiöt omistavat paljon fyysistä ja vaikeasti korvattavaa omaisuutta eivätkä ole alttiita nopealle teknologiselle murrokselle. Heikon kasvun ja epävarmuuden oloissa Goldman pitää tällaisia yhtiöitä turvasatamana, jonka ansaintakyky on kestävä ja ennustettava.

Ennusteiden haarukka pysyi kyselyssä leveänä, mutta karhutkin ovat hieman pehmentäneet kantojaan. SocGennosti tavoitteensa 600 pisteeseen aiemmasta 580:stä, jolloin pessimistisimmäksi jäi TFS runsaan kahdeksan prosentin laskua ennakoivalla 585 pisteen arviollaan.

Alain Bokobzan johtama tiimi pitää kuitenkin kiinni varovaisuudestaan. Pankki odottaa indeksin käyvän hieman nykytasoja alempana seuraavan vuoden aikana ja suosii Saksan DAXia sekä Britannian FTSE 100:aa. Vuodelle 2027 se ennakoi jo selvää nousua ja 660 pisteen tasoa.

Tuloskasvun varassa

Lähiajan näkymistä sijoittajat ovat muuttuneet varovaisemmiksi. Bank of American rahastonhoitajakyselyssä nettomääräisesti neljä prosenttia vastaajista odottaa eurooppalaisten osakkeiden laskevan lähikuukausina, mikä on synkin lukema sitten syyskuun 2024.

Pidemmällä aikavälillä luottamus on silti vahvaa. Nettomääräisesti 71 prosenttia odottaa nousua vuoden kuluessa, ja ennätykselliset 93 prosenttia uskoo Euroopan 12 kuukauden tulosodotusten kohenevan.

Juuri tuloskasvu on koko nousuteesin kivijalka. Markkina odottaa Euroopan yhtiöiden tulosten kasvavan tänä vuonna noin 14 prosenttia ja ensi vuonna vielä yhdeksän prosenttia.

Kaikki eivät pidä lukuja realistisina. UBS:n strategi Gerry Fowler, jonka tavoite indeksille on 630 pistettä, muistuttaa Bloombergille, että öljyn halpeneminen vie pohjaa energiayhtiöiden tulosennusteiden noususta, ja korko-odotusten laskiessa sama uhkaa pankkeja.

Koska nämä kaksi ovat olleet Euroopan tuloskasvun suurimmat ajurit, Fowler katsoo mantereen olevan altis tulosennusteiden alaspäin tarkistuksille. Se tekisi positiivisen vireen ylläpitämisestä vaikeaa loppuvuonna.

Lähteet: Bloomberg (strategien kysely ja kommentit), Bank of American rahastonhoitajakysely sekä markkinatiedot raakaöljyn hinnasta.