SalkunRakentajan podissa jatketaan sijoitusmaailman myytinmurtajaisia.

Myytillä tarkoitetaan arkikielessä tarunomaista asiaa, kuvitelmaa, uskomusta, harhakäsitystä tai jotain järkiperusteita vailla olevaa. Sijoittamiseen liittyy paljon tällaisia myyttejä, joilla ei välttämättä ole paljoakaan tekemistä tosiasioiden kanss.

SalkunRakentajan podissa Jomppe ja Henri käyvät tällaisten sijoitusmyyttien kimppuun. Edellisessä podissa ruodittiin tuttuja sijoittamiseen liitettyjä väitteitä. Tässä jatkossa jatketaan samalla linjalla. Käsiteltävänä seuraavat sijoitusmyytit:

Treidaaja saa tuottoa kaikissa tilanteissa.

Sijoittaminen on vedonlyöntiä.

Säästäminen on sitä, että laittaa rahaa tilille.

Riski realisoituu myytäessä.

Oppirahojen maksaminen opettaa.

Korkorahastossa on alhainen riski.