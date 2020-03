Kryptovaluutta bitcoin ei ole säästynyt koronatsunamilta

Bitcoinin hintaliikkeet ovat olleet viime aikoina rajuja.

Bitcoinin kurssiliikkeet eivät ole aiemmin juurikaan seurailleet osakemarkkinoiden kehitystä. Helmikuun loppupuolella puhjennut finanssimarkkinoiden koronakriisi on kuitenkin ollut myrsky, joka on romuttanut leijonan osan lähes kaikista omaisuuslajeista. Vain kullan ja vakavaraisten maiden valtiolainat ovat säästyneet koronamyrskyltä.

Myös kryptovaluutta bitcoinin arvo on laskenut rajusti koronakriisissä. Kun USA:n S&P 500 -osakeindeksin arvo on laskenut kriisin puhjettua yli 30 prosenttia, on bitcoinin kurssinoteeraus suhteessa dollariin laskenut samana aikana lähes 40 prosenttia.

Tällä viikolla on kuitenkin bitcoin yllättäen ollut nousussa ja arvo on noussut viikossa jo lähes 25 prosenttia.

Löytyykö kryptovaluutan hintaheilunnalle muitakin syitä kuin koronakriisi?

Kryptovaluuttoihin erikoistunut toimittaja Jiri Keronen kertoo Bittiraha.fi-sivustolla, että kryptovaluuttojen kurssi on heitellyt viime aikoina ja se tippui huomattavasti viime viikon kuluessa.

Alun perin yhtenä syynä tälle oletettiin olevan, että pitkään bitcoineja pitäneet ”hodlaajat” olisivat ryhtyneet myymään bitcoinejaan koronapandemian aiheuttamassa kaaoksessa ja epävarmuudessa.

Kerosen mukaan tuore tutkimustieto kuitenkin osoittaa tämän oletuksen vääräksi.

”Unchained Capitalin julkaisemien tutkimustulosten mukaan ”hodlaajat” – joilla tässä tutkimuksessa tarkoitettiin niitä, jotka ovat pitäneet bitcoineja hallussaan yli viisi vuotta – eivät ole ryhtyneet liikuttelemaan bitcoinejaan”, Keronen toteaa.

Sekä viime vuoden nousukausi että nykyiset karhumarkkinat näyttäisivät johtuvan Kerosen mukaan niistä sijoittajista, jotka ovat pitäneet bitcoineja vasta lyhyen aikaa.

”Suurin osa nyt myydyistä bitcoineista ovat sellaisia, jotka ovat olleet sijoittajien hallussa vain 6 kuukautta tai sen alle.”

Bitcoinin kova kurssiheilunta eli volatiliteetti ei siis seurannut hodlaajien toiminnasta.

Coindesk sivuston mukaan viimeaikainen bitcoinin kurssinousu saattaa johtua siitä, että tekniset indikaattorit osoittivat kryptovaluutan olleen ylimyyty. Yksi syy kurssinousulle saattaa olla myös valtaisa elvytyspolitiikka, johon keskuspankit ja esimerkiksi Yhdysvaltojen liittovaltio ovat ryhtyneet koronakriisin taloudellisen tuhon taltuttamiseksi.