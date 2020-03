Mitä jokaisen yrittäjän tulisi tietää – oletko valmis “elämän korkeakouluun” ?

Yrittäjyyden alkutaival kulkee kevyemmin, kun suunnitelmat ovat kunnossa.

Yrittäjyys vaatii kanttia, eikä siihen kannata ryhtyä suin päin. Ennen kuin yrittäjäksi lähtee, kannattaa tehdä roima määrä taustatyötä sekä varmistaa, onko ala itselleen sopiva.

Vuodesta 2005 asti yrittäjänä toiminut toimitusjohtaja ja konsultti Ulla Vilkman kertoo verkkosivustollaan, että yrittäjyyden alkutaival on helpompi, kun suunnitelmat tekee huolella ja osaa varautua erilaisiin yllättäviin tilanteisiin. Vilkman kuvaa yrittäjyyttä todelliseksi elämän korkeakouluksi.

”Aikoinaan hyppäsin itse täysipäiväiseksi yrittäjäksi aika heppoisin perustein. Suunnitelmat olivat aika ylimalkaisia, en laatinut suuria strategioita, enkä juuri valmistellut asioita etukäteen”, Vilkman kirjoittaa.

Näitä 7 kohtaa jokaisen yrittäjän tulisi pohtia ennen kuin alkaa yrittäjäksi.

1. Tee suunnitelma

Yrittäjyyttä kannattaa suunnitella tarkkaan, ennen kuin hyppää tuntemattomaan. Millä elät, jos yritystoiminta ei lähdekään jyrkkään kasvuun heti toiminnan alusta? Toimeentulosi kannattaa suunnitella pidemmälle ajalle; onko sinulla säästöjä, elätkö puolison tuella tarvittaessa vai aloitatko aluksi yritystoiminnan päivätyön ohella?

Suunnitelmaan kannattaa laskea myös kuinka suuret todelliset menot ovat, sillä kustannukset pyörivät edelleen siitä huolimatta, vaikka myyntisi olisi nolla euroa.

Vilkman muistuttaa, että Suomessa on mahdollisuus anoa starttirahaa, joka on tarkoitettu yrittäjän henkilökohtaisiin menoihin. Starttiraha on kuitenkin pieni summa, eikä sitä makseta pitkään.

2. Aseta tavoitteet

Kuulostaa aika itsestään selvältä, mutta moni yrittäjä unohtaa asettaa toiminnalleen lyhyen sekä pitkän aikavälin tavoitteita. Tavoitteiden asettaminen motivoi ja auttaa jaksamaan. Aseta selkeitä ja helposti mitattavia tavoitteita.

3. Kuka asiakas on?

Yritystoimintaa ei kannata perustaa pelkkä tuote tai palvelu edellä. Vilkmanin mukaan monen pienyrittäjän toiminta perustuu nimenomaan osaamiseen ja ammattitaitoon. On hyvä pohtia mitä tarjottavaa itsellä on, mutta tärkeämmässä asemassa on se, keitä asiakkaat ovat ja kenelle palveluita tai tuotetta lähdetään tarjoamaan.

4. Miten hankit asiakkaasi?

Kun asiakaskunta on selvillä, tee suunnitelma mistä potentiaaliset ensimmäiset asiakkaat löytyvät. Millä keinoin markkinoit toimintaasi? Oletko valmis myymään osaamistasi?

”Pyri miettimään aikataulut realistisiksi. Kirjoita valmiiksi jo listaa potentiaalisista asiakkaista, jos mahdollista. Keitä voit kontaktoida levittääksesi sanaa? Mitä valmiimpi suunnitelmasi on, sitä vauhdikkaampi liikkeellelähtö. Muista hyödyntää kaikki kontaktisi ja verkostosi.”

5. Verotusasiat selville

Suomen verotuksen koukeroihin kannattaa tutustua ja tarkasti. Moni yrittäjä kiroaa tätä kohtaa, sillä verotuskäytännöt ovat kovia varsinkin pienelle yrittäjälle, Vilkman kirjoittaa. Monelle saattaakin tulla yllätyksenä se, kuinka iso osa tuloista maksetaan yhteiskunnalle.

6. Menestys ei tule yksin

Menestyneet yrittäjät tietävät, ettei huipulle kiivetä yksin. Taustajoukot kasaan, sillä harva onnistuu isosti täysin yksin. Etsi vertaistukea sekä mentoreita ja puhu toiminnastasi lähipiirissä ja uusille tuttavuuksille. Totut samalla myymään osaamistasi.

“Olen koko yrittäjäurani ajan hakeutunut aktiivisesti erilaisiin yhteistyösuhteisiin, sillä minä uskon yhdessä tekemisen voimaan. Vasta viime aikoina olen kuitenkin tajunnut sen, että yrittäjänä minun olisi kannattanut alusta asti käyttää sparraajia, valmentajia ja tukihenkilöitä avustamaan minua matkallani eteenpäin.”

7. Kestääkö kantti ja löytyykö intohimoa?

Pari asiaa vielä ennen kuin käsi siirtyy liipaisimelle.

Vikman tuo esiin, että tilastojen mukaan valtaosa yrityksistä lopetetaan jo kolmen vuoden sisällä niiden perustamisesta. Kun suunnitelmat ja kulut ovat laskettu, on hyvä pohtia kauan olet valmis yrittämään. Yrittäjyys on aaltoilevaa; välillä mennään kovaa aallon harjalla ja välillä kontataan pohjamudissa. Onko sinulla sitkeyttä ja sietokykyä hypätä vuoristorataan ja kohdata vuosienkin epävarmuutta?

Jos oma ala ei herätä mitään intohimoa tai tunteita, Vilkman kirjoittaa että et todennäköisesti tule menestymään. Kun tie muuttuu kivikkoiseksi, intohimo ja sisäinen palo toimintaan kantaa eteenpäin.

Kaikki kunnossa? Sitten vaan rohkeasti mars yritystä rakentamaan!