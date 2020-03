Tämä tylsä sijoituskohde on osoittautunut pörssipaniikin tuottokoneeksi

Turvasatamasijoituksina mielletyillä valtiolainoilla on ollut mahdollista tehdä hulppeaa tuottoa.

Vakavaraisten maiden velkakirjat mielletään turvallisiksi, mutta samalla tylsiksi sijoituskohteiksi.

Saksan ja USA:n korkosijoituksissa on kuitenkin puolensa. Ne ovat hyvin likvidejä sijoituskohteita, mikä tosin piensijoittajalle harvoin on ongelma.

Toinen, tärkeämpi etu niissä on se, että ne tarjoavat sijoittajalle hajautushyötyjä. Pitkien valtiolainojen tuotto saattaa nimittäin korreloida negatiivisesti osakemarkkinoiden kehityksen kanssa.

Valtiolainoissa on tietenkin omat riskinsä. Luottotappioriski on USA:n tai Saksan velkakirjoissa pieni, mutta varsinkin pitkissä korkosijoituksissa korkoriski on suuri, eli korkotason nousu laskee korkosijoituksen arvoa. Jos korkotaso nousee esimerkiksi keskuspankin kiristäessä rahapolitiikkaa, saattaa markkinoille syntyä tilanne, jossa on mahdollista saada vastaavan riskitason joukkolainaa paremmalla korolla. Tällöin on matalamman korkotason joukkolainan joustettava alaspäin ollakseen houkutteleva.

Riskeistään huolimatta likvidisyys ja hajautushyöty tekevät vakavaraisten maiden velkakirjoista kuitenkin tärkeitä turvasatamakohteita.

Valtiolainojen turvasatamahyöty on tullut meneillään olevassa turbulenssissa konkreettisesti esiin.

Osakkeet ovat kokeneet kovia paitsi koronaviruksen leviämisen vuoksi, myös öljyn hinnanlaskun vuoksi. Brent-laadun öljyfutuuri on romahtanut torstaista jo 30 prosenttia. Hintaromahduksen syynä on Saudi-Arabia ilmoitus öljyn hintaleikkauksista. Viimeksi näin raju öljyn hinnan romahdus nähtiin Persianlahden kriisissä vuonna 1991.

Osakeindeksit lähtivät laskuun helmikuun loppupuoliskolla, kun markkinoille alkoi vähitellen valjeta koronaviruksen leviämisen vakavuus. Öljyn hintaromahdus on tänään vain kiihdyttänyt laskua. USA:n S&P 500 -indeksi on romahtanut vuoden alusta jo yli 15 prosenttia.

Monet pörssit, kuten Saksan DAX tai Helsingin pörssi, ovat jo teknisesti karhu- eli laskumarkkinassa. Karhumarkkinan tavanomainen määritelmä on tilanne, jossa pörssi on laskenut vähintään 20 prosenttia edellisestä huipustaan.

Entäpä ne korkosijoitukset?

USA:n pitkät valtiolainat ovat tuoneet kriisissä korkosijoittajille erinomaista suojaa. Osakepaniikin keskellä USA:n pitkien valtiolainojen kysyntä on kasvanut, niiden korot ovat laskeneet ja hinnat nousseet vauhdilla.

Kun osakkeet ovat tulleet vuoden alusta alas kaksinumeroisin luvuin, on velkakirjojen tuotto ollut ruhtinaallista. Tässä tilanteessa näihin velkakirjoihin sijoittavat pörssinoteeratut indeksirahastot eli ETF:t ovat olleet tuottoisia.

Esimerkiksi USA:n yli 20-vuoden velkakirjoihin sijoittavan iShares 20+ Treasury Bond ETF -rahaston tuotto vuoden alusta on 28 prosenttia. Vuoden aikana kyseinen ETF on tuottanut peräti 44 prosenttia.

Entäpä tästä eteenpäin?

Mikään ei tietenkään takaa, että USA:n pitkiin lainoihin sijoittavat korkorahastot olisivat tästä eteenkinpäin tuottavia sijoituskohteita. Niiden tuleva tuotto riippuu monesta seikasta, kuten markkinoiden pelkotunnelmista, inflaatio-odotuksista ja keskuspankin toimenpiteistä. Jos koronaviruksen ja öljysodan aiheuttama paniikki hellittää, saattavat osakkeet kääntyä jälleen korkosijoituksia tuottavammiksi kohteiksi.

Periaatteessa USA:n valtiolainan tuotto voi kuitenkin nousta ja korko voi painua jopa negatiiviseksi. Aiemmin ajateltiin, että nollakorko olisi jonkinlainen velkakirjojen tuoton takalauta. Finanssikriisin jälkeinen aika on kuitenkin osoittanut, että velkakirjojen korko voi painua reippaastikin miinukselle, kuten on käynyt esimerkiksi Saksan velkakirjoille.

USA:n velkakirjan korko voi siis periaatteessa laskea vielä lisää. Jos näin tapahtuu, näihin papereihin sijoittavien korko-ETF:ien tuotto on jatkossakin plussalla.