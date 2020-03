Uhkaako globaali taantuma rahoitusmarkkinoita?

Koronavirus uhkaa sekä yritysten tuloksia sekä valtioiden talouskasvulukemia ensimmäiseltä kvartaailta

Koronaviruksen vuoksi kouluja on suljettu, tehtaita on pysäytetty, lentoja peruttu ja yritysten sekä kansantalouksien arvoketjut ovat häiriintyneet merkittävästi. Useat etenkin Kiinasta riippuvaiset yhtiöt ovat antaneet negatiivisia tulosvaroituksia niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Koronavirus onkin paljastanut kansantalouksien ja yritysten riippuvaisuuden Kiinasta. Häiriöt Kiinassa heijastuvat täten hyvin nopeasti myös muualle maailmaan.

Maailman suurimmassa talousmahdissa Kiinassa tilanne näyttää erittäin huolestuttavalta. Yksityinen kulutus näyttäisi laskevan huomattavasti ja hurjimpien arvioiden mukaan lähes 50 prosenttia laskennallisesta työvoimasta on ollut sivussa. Samaan aikaan useiden laskelmien mukaan yli puolet kiinalaisista pk-yrityksistä on halvaantunut. Arviolta 60-70 prosenttia Kiinan bruttokansantulosta tulee paikallisista pk-yrityksistä.

Samaan aikaan maailman kolmanneksi suurin talous Japani uhkaa vajota tekniseen taantumaan vuoden 2020 ensimmäisellä kvartaalilla. Japanin talouskasvu oli 4 prosenttia pakkasella jo loka-joulukuussa 2019, eikä alkuvuodesta tule epidemian kourissa ainakaan helpompi. Yhtälailla viruksesta kärsivät Italian ja Etelä-Korean taloudet tulevat kokemaan mittavia taloudellisia vahinkoja ensimmäisellä kvartaalilla. Euroalueen kolmanneksi suurimman talouden Italian talous kasvoi loka-joulukuussa vain 0,2 prosenttia.

Tilanne on niin huolestuttava, että 3. maaliskuuta G7 maat sekä maiden keskuspankkien edustajat kokoontuivat ylimääräiseen kokoukseen ja vannoivat ryhtyvänsä tarvittaessa toimiin kansantalouksien elvyttämiseksi. Tämän lisäksi keskuspankit ympäri maailmaa ovat vannoneet rahapoliittisen elvytyksen nimeen.

Rahoitusmarkkinoiden suurin yllätys saatiin kuitenkin vain muutamaa tuntia myöhemmin, kun Yhdysvaltain keskuspankki FED yllättäen ilmoitti leikkaavansa ohjauskorkoaan 50 peruspisteellä. Liike pelästytti pahasti sijoittajat ja Dow Jones Industrial Average-indeksi päätyikin 500 pistettä pakkaselle.

FEDin liike saa pohtimaan Yhdysvaltain talouden tämänhetkistä tilaa. Tietääkö keskuspankki jotain mitä me muut emme tiedä? Ohjauskorkojen leikkaaminen ylimääräisissä kokouksissa on tapahtunut yleensä suurten kriisien aikaan, kuten subprime-kriisin, dotcom-kuplan sekä syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen. Tässä seurassa sijoittajan ei ole hyvä olla.

Ylimääräinen koronlasku (FED) Pvm 50 bps 8.10.2008 75 bps 22.1.2008 50 bps 17.8.2007 50 bps 17.11.2001 50 bps 18.4.2001 50 bps 3.1.2001 25 bps 15.10.1998

Todennäköisimmin keskuspankki nojaa kuitenkin eteenpäin toimillaan laskiessaan ohjauskorkoaan, sillä toistaiseksi Yhdysvaltojen makrodata on näyttänyt hyvältä. Talousnäkymien heikentyessä olennaisesti FEDillä on vielä pelivaraa rahoitusmarkkinoita vakauttaviin elvtystoimiin, mutta Japanin ja Euroalueen osalta tilanne on vaikeampi. Rahapoliittinen peli on pelattu pian läpi ja elvytystoimien paletti alkaa olemaan lopussa. Sijoittajat miettivätkin kuumeisesti keskuspankkien seuraavia askeleita taantuman iskiessä.

Mitä uhkakuvia taantumalla voisi siis olla rahoitusmarkkinoille nyt? Kevyt rahapolitiikka on innostanut yrityksiä rahoittamaan omien osakkeidensa takaisinostoa velkarahalla korkeista valuaatioista huolimatta ja nostamaan täten osakekohtaisia tuloksiaan. Tämä nostaa osakemarkkinoiden arvostuksia entisestään vaihtoehtoisten sijoituskohteiden loistaessa poissaolollaan korkomarkkinoilta.

Toinen huolenaihe on pääomien virheellinen allokointi riskiyrityslainamarkkinoilla. Halpa velkaraha on pitänyt hengissä ns “zombi-yrityksiä”, jotka pysyvät hengissä yksistään alhaisten rahoituskulujen avulla. IMF:n viimeisimmän raportin mukaan taantuma voisi vaikeuttaa yli 19 biljoonan dollarin yritysvelkojen takaisinmaksua.

BBB-luokitellujen riskilainojen määrä yksistään Yhdysvalloissa ylitti 3 biljoonan dollarin rajan vuonna 2019. Heikentyneet talousnäkymät voivat heikentää riskiyritysten luottoluokituksia entisestään, mikä vastaavasti pahentaa tilannetta entisestään rahoituskulujen noustessa. Seuraava kriisi saattaakin kyteä nimenomaan riskilainamarkkinoilla mikäli yritysten kassavirrat velanhoitoon heikkenevät olennaisesti.

Tuoreen IMF:n arvion mukaan globaalin talouskasvun odotettaisiin olevan tänä vuonna alle 2,9 prosenttia ja OECD ennustaa 2,4 prosentin talouskasvua kuluvalle vuodelle varovaisimman ennusteensa mukaan. Sijoittajien luottamuksen heikkeneminen näiden taantumapelkojen kasvaessa on selkeä uhka rahoitusmarkkinoille tällä hetkellä. Siksi valtiot, keskuspankit sekä IMF pyrkivät vakauttamaan markkinoita ja rauhoittamaan sijoittajia lupaamalla elvytystoimia taantuman iskiessä.