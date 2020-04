Raute antoi tulosvaroituksen – osakekurssi reippaassa laskussa

Asiakkaiden investointipäätöksiä on tällä hetkellä vaikea arvioida, Raute kertoo.

Sahateollisuuden teknologiaa valmistavan Rauten vuodelle 2020 tulosnäkymät ovat heikentyneet. Liikevaihdon yhtiö arvioi laskevan vuodesta 2019 ja liiketuloksen arvioidaan heikkenevän selvästi vuodesta 2019.

Raute on aikaisemmin arvioinut vuoden 2020 liikevaihdon olevan vuoden 2019 tasolla ja liiketuloksen heikkenevän vuodesta 2019. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 151 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 8,5 miljoonaa euroa.

Tulosvaroituksen syy ei yllätä. Yhtiön liikevaihto- ja tulosnäkymien heikkeneminen aiheutuu koronaviruspandemian ja sen torjuntatoimenpiteiden vaikutuksista ja niiden aiheuttamasta talouden epävarmuuden lisääntymisestä. Asiakkaiden investointipäätösten toteutumista ja ajoitusta on Rauten mukaan hyvin vaikea ennakoida tässä tilanteessa.

Tuotantotoimintaan liittyvät komponenttien saatavuuden riskit sekä matkustusrajoituksista aiheutuvat rajoitukset asennus-, käyttöönotto- ja kunnossapitotöiden tekemiselle asiakkaiden tehtailla aiheuttavat osaltaan liikevaihdon pienenemistä ja tuloksen huononemista.

Raute voi toteuttaa sopeutumisen liikevaihdon laskuun alihankintaa vähentämällä. Välillisten ja kiinteiden kustannusten osalta sopeutustoimenpiteiden tarvetta yhtiö tarkastelee tulevien viikkojen aikana.

Yhtiötä seuraa kaksi analyytikkoa. Näiden konsensusodotus on, että Rauten viime vuoden 8,5 miljoonan euron liiketulos tulee laskemaan alle 6,2 miljoonaan euroon. Odotetulla tämän vuoden 1,1 euron osakekohtaisella tuloksella yhtiön P/E-kerroin on 18x. Tasepohjainen P/B-kerroin on 1,7x.

Raute julkistaa tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen ensi keskiviikkona.

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys ja osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tarjoaa ratkaisuja, joilla Rauten asiakkaat tuottavat viilua, vaneria, LVL:ää ja sahatavaraa. Ratkaisut koostuvat koneista ja laitteista sekä niiden tehokasta käyttöä tukevista palveluista. Viilua vaneria ja LVL:ää käytetään pääasiallisesti rakentamisessa ja huonekaluissa sekä kuljetusväline- ja pakkausteollisuudessa.

Rauten osakekurssi oli Helsingin pörssissä lähes neljän prosentin laskussa tulosvaroituksen vuoksi noin kello 10.30.