Yhdysvalloissa hyväksyttiin jälleen suuri tukipaketti taloudelle

Valtaosa uudesta 500 miljardin dollarin tukipaketista ohjataan yrityksille, jotka ovat ongelmissa maan vakavan koronatilanteen vuoksi.

Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi torstain ja perjantain välisenä yönä Suomen aikaa uuden koronavirukseen liittyvän tukipaketin, jonka kokonaisarvo on noin 484 miljardia dollaria (449 miljardia euroa). Paketti sai senaatin hyväksynnän aikaisemmin tällä viikolla ja presidentti Donald Trump on jo ilmoittanut, että myös hän tulee hyväksymään ehdotuksen. Asiasta uutisoivat muun muassa CNBC ja Wall Street Journal.

Uudesta tukipaketista noin 310-320 miljardia dollaria koostuu niin kutsutun PPP-ohjelman (Paycheck Protection Program) lisärahoituksesta. PPP-ohjelma luotiin Yhdysvaltain edellisen suuren koronatukipaketin yhteydessä ja sen tarkoituksena on lainata rahaa pienille yrityksille, jotka ovat koronan vuoksi taloudellisissa ongelmissa. PPP-ohjelman rahoittamisen lisäksi tukipakettiin kuuluu 60 miljardin dollarin tuki liittovaltion pienyrittäjistä vastaavan SBA-viraston tukiohjelmalle, jolla tuetaan pienyrittäjiä koronan ja muiden kriisitilanteiden aikana.

Taloudellisten ohjelmien lisäksi uudessa tukipaketissa myönnetään sairaaloille 75 miljardia dollaria lisärahoitusta sekä varataan 25 miljardia dollaria koronatestien tekemistä varten.

Yhdysvaltain kongressi on jo aikaisemmin hyväksynyt 2,2 biljoonan dollarin edestä erilaisia koronaan liittyviä tukipaketteja, joten uusimman tukipaketin myötä tukipakettien kokonaissumma on jo noin 2,7 biljoonaa dollaria. Summa on jopa Yhdysvaltain mittapuulla valtava, sillä se vastaa karkeasti noin kolmea neljäsosaa kaikista liittovaltion viime vuonna keräämistä verotuloista.

Uusin tukipaketti ei myöskään todennäköisesti jää viimeiseksi, sillä keskustelu seuraavan tukipaketin sisällöstä alkoi Washingtonissa jo ennen kuin uusinta tukipakettia oltiin muodollisesti hyväksytty.

Wall Street Journalin mukaan demokraattien puoluejohto on vaatinut seuraavaan tukipakettiin muun muassa paikallishallintojen taloudellista tukemista sekä suoraan kansalaisille jaetun niin kutsutun helikopterirahan lisäämistä. Republikaanien puoluejohto taas haluaisi toistaiseksi hidastaa uusien tukipakettien jakamista, mutta samaan aikaan merkittävä osa republikaanien rivijäsenistä suhtautuu posiitivisesti erityisesti paikallishallinnon ja pienyritysten tukemiseen. Presidentti Donald Trump taas on vaatinut muun muassa infrastruktuurin parantamiseen tähtäävän tukipaketin luomista sekä verohelpotuksia yrityksille.