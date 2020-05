Pankin mielestä Nokia on hyvin valmistautunut koronakriisin haasteisiin.

Nokia ylsi tammi-maaliskuussa odotettua parempaan tuloskuntoon. Nokian vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen kertaeristä oikaistu ei-IFRS-liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa, kun se oli 5,1 miljardia euroa vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Raportoitu liikevaihto oli 4,9 miljardia. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ei-IFRS-liikevaihto laski neljä prosenttia ja raportoitu liikevaihto laski kolme prosenttia.

Nokian kertaeristä oikaistu eli ei-ifrs-liikevoitto nousi alkuvuonna plussalle 116 miljoonaan euroon viime vuoden -59 miljoonasta eurosta. Oikaistu liikevoitto ylitti analyytikoiden odotukset, sillä konsensusodotus oli 100 miljoonan euron liikevoitto.

Handelsbankenin mielestä Nokian hyvä ensimmäisen vuosineljänneksen raportti kertoi sitkeydestä ja kannattavuuden paranemisesta.

”Nokian ensimmäinen vuosineljännes oli osoitus vahvasta tekemisestä, vaikka vertailukauden luvut olivatkin vaativia”, pankki toteaa aamukatsauksessaan.

Handelsbankenin mukaan suurin positiivinen yllätys saatiin Software-liiketoiminnasta, jonka liikevaihto kasvoi 12 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla mitattuna.

Nokia heikensi hieman 2020 ohjeistustaan, mutta piti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ennallaan. Lisäksi vapaan kassavirran osalta ohjeistus pysyi ennallaan.

Aiemmin julkaistujen vuoden 2020 näkymien vaihteluvälien puitteissa tarkennamme ei-IFRS osakekohtaisen tuloksen keskipisteen 0,23 euroon ja liikevoittoprosentin keskipisteen 9,0 prosenttiin. Koronapandemian vaikutuksesta suurimman osan Nokia arvioi kohdistuvan toiseen neljännekseen; toisesta vuosipuoliskosta odotetaan edelleen kausiluonteisesti vahvaa.

Handelsbankenin mielestä Nokia on hyvin valmistautunut koronapandemian aiheuttamiin vastoinkäymisiin.

”Sillä on 25 tehtaan toimitusverkosto ympäri maailmaa ja kuusi asiakaspalvelukeskusta. Yhtiö on myös perustanut globaalin komentokeskuksen, jota kautta se hoitaa koronapandemiasta aiheutuvia toimitusketjujen ongelmia. Mielestämme tämä on positiivista, ja selittää miksi yhtiön ei tarvitse heikentää ohjeistustaan kriisin keskellä”, pankki toteaa.

Handelsbankenin suositus Nokian osakkeelle on edelleen osta ja osakkeen tavoitehinta on 4,5 euroa.