Pankilta ostosuositus tälle norjalaisosakkeelle

Norjalainen elintarvikeyritys Mowi on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Danske Bank odottaa kasvun jatkuvan.

Mowi on norjalainen elintarvikealan yritys ja maailman suurin lohen tuottaja. Sillä on monia omia kalankasvattomoja useassa maassa. Yhtiö on listattu Oslon pörssiin.

Yhtiön liikevaihto on ollut kasvussa yhtäjaksoisesti vuodesta 2012 lähtien, jolloin yhtiön liikevaihto oli alla 2000 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli jo hieman alle 4140 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli vajaa 617 miljoonaa euroa. Seitsemässä vuodessa liikevaihto on siis yli kaksinkertaistunut.

Koronakriisi rokotti Mowin tammi-maaliskuun tuloskuntoa. Yhtiön liikevoitto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 109 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 196 miljoonaa euroa.

Danske Bankin ostosuositus perustuu lohen kysynnän ja hintojen voimakkaalle elpymiselle ensi vuonna.

”Hinta-arviomme 61,5 Norjan kruunua/kg perustuu COVID-19 epidemian asteittaiseen helpottumiseen ja sitä tukee hintojen toipuminen vuosi sen jälkeen, kun Venäjä asetti tuontirajoituksensa vuonna 2014, Aasian kysynnän ollessa jo normalisoituneena ja odotuksiin siitä, että kriisi johtaa uusien kuluttajien rekrytointiin vähittäiskaupassa”, toteaa pankin aamukatsauksessa analyytikko Knut-Ivar Bakken.

Pankki odottaa Mowilta voimakasta tuloskasvua ensi vuonna ja vuonna 2922 korkeampien lohenhintojen takia. Bakkenin mukaan 85 prosenttia ennustetusta liikevoiton kasvusta vuodesta 2020 vuoteen 2021 johtuu korkeammista spot-hintaodotuksista.

Tukea ennusteelle analyytikko saa Mowin tammi-maaliskuun tulosraportista.

”Mowin Q1 20 -raportti tukee odotuksiamme lohen kysynnän elpymisestä ensi vuonna. Lisäksi Mowi ennustaa vain 2%:n globaalin tarjonnan kasva ensi vuonna. Tämä on selvästi alle arviomme, joka on noin 4% vuodessa.”

Danske Bank odottaa suhteellisen korkeita, mutta vakaita kustannuksia kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä.

”H2 20E:llä odotamme kustannusten laskevan hieman, kun Mowi nostaa sen sadon volyymejä (ennustamme 40% korkeammat satovolyymit H2:lla vs H1 20e:llä). Huomaa, että heikentyvän Norjan kruunun, jos kaikki muu pysyy ennallaan, tulisi näkyä hieman alhaisempina kustannuksina H2 20E:llä, kun taas todennäköisesti se johtaa norjalaisten lohenkasvattajien korkeampiin raportoituihin kustannuksiin.”

Danske Bank toistaa Mowin ostosuosituksen ja osakkeen 206 Norjan kruunun tavoitehinnan.

”Mowi on arvostettu P/E-kertoimella 25,8x vuodelle 2020E, tullen nopeasti alas 13,2x:ään vuonna 2021E ja 11,6x:ään 2022E:llä”, Bakken toteaa.

Norjalaisyhtiötä seuraa 10 analyytikkoa, joista kaksi antaa osakkeelle ostosuosituksen, yksi lisää-suosituksen, neljä pidä-suosituksen, yksi vähennä-suosituksen ja yhden suositus on myy.

Analyytikoiden konsensusodotus on, että Mowin viime vuoden 9,2 kruunun osakekohtainen hinta laskee tänä vuonna 7,1 kruunuun, mutta nousee ensi vuonna jo 12,8 kruunuun. Ensi vuoden konsensuksen mukaisella tulosennusteella yhtiön P/E-kerroin on 14x.

Kasvu on kannattavaa, sillä analyytikot odottavat norjalaisyhtiön ensi vuoden oman pääoman tuoton nousevan lähes 20 prosenttiin.