Tyyliniekka-sivusto: Näin paljon sähköautoilu Teslalla maksaa

Sähköautoiluun perehtynyt myynnin ammattilainen ajoi Teslalla lähes 95 000 kilometriä ja laski sen käyttökulut.

Tesla Model S on luokkansa ensimmäinen täyssähköauto. Se on varustettu kahdella erillisellä sähkömoottorilla, joista toinen sijaitsee etu- ja toinen takapyörien välissä. Tesla S on seitsemänpaikkainen, korkealuokkaisesti varustettu ja korkeiden keskinopeuksien valtatieajoon soveltuva malli, kertoo Autowiki-sivusto.

Model S esiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2009 Frankfurtin autonäyttelyssä ja toimitukset Yhdysvalloissa alkoivat vuoden 2012 kesäkuussa.

Myynnin ammattilainen ja sähköautoihin perehtynyt Joose Luukkanen kertoo Tyyliniekka-sivustolla kokemuksiaan Tesla Model S 85 -auton käyttökokemuksista. Luukkanen osti vuoden 2014 vuosimallin Teslan Hollannista vappuna 2018.

”Ensimmäinen vuosi yllätti minimaalisilla kuluilla, mutta toinen vuosi ei sujunut ihan yhtä edullisesti. Kaksi kertaa maailman ympäri on pitkä matka, ja kulutusosissa alkoivat vaihtoviikot. Paljon ajettu Tesla on osoittanut myös huonot puolensa ja valitettavasti myös muutama tyyppivika aiheutti pyörrettä lompakkoon”, Luukkanen kertoo.

Tesla on ollut ”ylimääräisistä” vioista huolimatta silti kokonaisuudessaan edullinen ajaa ja omistaa, Luukkanen vakuuttaa.

Yksi sähköautoihin liittyvä epäilys on akun kestävyys. Luukkasen mukaan Teslan akku on kuitenkin kestänyt hyvin. Kuusi vuotta vanhalla autolla on ajettu yhteensä jo 270 000 kilometriä, mutta akku on edelleen käyttökelpoinen, Luukkanen kertoo.

Käyttökuluja Teslasta syntyy viranomaismaksuista, huolloista, tyyppivioista, sähkökuluista ja tietenkin arvonalenemasta. Arvonalenema on sähköautoissa merkittävä kulu. Kuitenkin Luukkanen uskoo Teslansa säilyttävän hyvin arvonsa, koska kokonaisuutena käyttökulut ovat edulliset.

Luukkosen laskelmien mukaan Teslan käyttökulut olivat alle 870 euroa kuukaudessa, mikä on Luukkosen mielestä vähän isosta, tehokkaasta ja hyvin varustellusta autosta.

Kilometriä kohden Teslan kokonaiskustannuksiksi tuli hieman alle 22 senttiä.

Sähköautoilu on edullista, koska tätä halvempaan kilometrikuluun on päässyt vain karvalakki Citroen C5:lla ja Fiat Cromalla, joiden ajokokemus ei ole Teslan tasolla, Luukkonen kertoo.

Eniten kuluja tulee arvon alentumisesta ja vähiten sähkökuluista. Teslan huoltokulut ovat Luukkasen mukaan sähköautojen suurimmasta päästä.

