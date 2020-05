Eikö hyvä sijainti olekaan se vuokra-asuntojen kysynnän tärkein tekijä?

Koronakriisistä huolimatta vuokrat jatkavat nousuaan. Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat eniten pääkaupunkiseudulla, kertoo Tilastokeskus. Suurista kaupungeista vapaarahoitteiset vuokrat ovat vuoteen 2015 verrattuna nousseet eniten Helsingissä, Vantaalla, Turussa ja Tampereella. Pienintä vuokrien nousu on ollut Seinäjoella, Kotkassa ja Hämeenlinnassa.

Pääkaupunkiseudulla vuokrat ovat nousseet 7,3 prosenttia ja muualla Suomessa 5,8 prosenttia vuodesta 2015.

Vuokrien nousu kertoo korkeasta kysynnästä, mutta toisaalta Suomen Vuokranantajien huhtikuun alussa tekemässä kyselyssä 56 prosenttia yksityisistä vuokranantajista ennakoi asunnonvuokraamisen vaikeutuvan tulevina kuukausina koronaepidemian edetessä. Niistä vuokranantajista, jotka ovat vuokranneet asuntonsa viimeisen kuukauden aikana, 42 prosenttia kertoi vuokralaisen löytymisen olleen aiempaa vaikeampaa.

Talouskriisissä vuokra-asuntojen kysyntä saataa olla erilaista kuin noususuhdantessa.

Koronakriisi on lisännyt kunnoltaan vaatimattomien ja vuokriltaan edullisten lähiöasuntojen kiinnostavuutta, väittää Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola artikkelissaan.

“Tasokkaimpien ja vuokriltaan arvokkaimpien keskusta-asuntojen kysyntä taas on kriisin aikana laskenut, ja vuokria on jouduttu tarkistamaan alaspäin. Yleinen trendi on, että vuokra-asuntoa vaihdetaan nyt edullisempaan, ei kalliimpaan”, Metsola toteaa.

Hyvän sijainnin merkitystä korostetaan asuntosijoittamisessa. Pitkällä tähtäimellä sille on edelleen vankat perusteet, Metsola uskoo. Hänen mukaansa kuitenkin juuri nyt nopeasti lisääntynyt varovaisuus asuntomarkkinoilla on johtanut yllätykseen: “A-luokan” sijainnilla oleviin asuntoihin suhdaudutaan kielteisesti ja “B-luokan” sijainneilla oleviin edullisiin lähiöasuntoihin myönteisesti.

Muutos on ollut rajumpi kuin edellisen talouskriisin aikaan.

“Tämä on näkynyt erityisen selvästi pääkaupunkiseudulla ja ollut Vuokraturvalle yllätys. Esimerkiksi finanssikriisin aikaan näin äkillistä ja selvää muutosta ei nähty.”

Edullisen asumisvaihtoehdon kiinnostavuuden kasvusta ovat hyötyneet pääkaupunkiseudun lisäksi myös muun muassa Kerava ja Järvenpää, Sipoon Söderkulla ja Lahden työssäkäyntialueella oleva Heinola.

“Ylipäänsä ne kasvukeskusten kehysalueet, joilla on aiemmin ollut asunnoista lievää ylitarjontaa ja siksi maltilliset vuokrat, tuntuvat nyt kasvattavan suosiotaan”, Metsola arvioi.

Tasokkaissa keskusta-asunnoissa hyvällä vuokralaisella on nyt valinnanvaraa, ja se näkyy Metsolan mukaan kovimpien vuokrapyyntöjen taittumisena.

Asuntojen kauppamäärät eivät notkahtaneet dramaattisesti vielä maaliskuussa, ja huhtikuussakin asuntokauppoja tehtiin vielä kohtuullisesti. Metsolan mukaan pitkälti kyse oli kuitenkin kaupoista, joista ostotarjoukset oli tehty ja hyväksytty jo helmi- tai maaliskuussa.

Metsolan mukaan huhtikuussa ostotarjouksia tehtiin ja hyväksyttiin selvästi normaalia vähemmän. Se viittaa siihen, että asuntokauppojen määrät ovat selvässä laskussa.

Asunto on iso investointi, joten kasvanut epävarmuus näkyy kysynnässä. Metsolan mukaan autokauppiaille ja kiinteistönvälittäjille on tuttu ilmiö, että epävarmassa tilanteessa ihmiset ovat taipuvaisia lykkäämään suuria taloudellisia päätöksiä hieman pidemmälle tulevaisuuteen.

“Kun suuri joukko ihmisiä toimii näin yhtä aikaa, sillä on vaikutusta koko markkinaan.”

Asuntokaupassa myyjien ja ostajien hintanäkemysten kohtaamista vaikeuttaa Metsolan mukaan se, että liikkeellä on paljon myyjiä, jotka haluavat kokeilla saisiko omasta asunnosta nopeasti toimimalla vielä koronakriisiä edeltäneen hintatason mukaisen hinnan.

“Samaan aikaan nyt liikkeellä olevista ostajista moni on sillä ajatuksella, että jokohan olisi mahdollista päästä ostamaan edullisesti ja tekemään hyvät kaupat.”

Tällä hetkellä näyttää Metsolan mukaan siltä, että myyjien ja ostajien erilaiset hintanäkemykset vähentävät asuntokauppojen määrää.

Asunnonostajien varovaisuus tarjousten tekemisessä johtaa siihen, että hetkellisesti normaalia suurempi osa nyt tehtävästi muutoista suuntautuu vuokra-asuntoihin, Metsola kertoo.

“Myös osa vanhan asuntonsa juuri myyneistä asunnonvaihtajista toimii näin. Muutos tuskin jää pysyväksi. Koronakriisi on varmistanut sen, että asuntolainojen korot pysyvät edullisina todella pitkälle tulevaisuuteen.”