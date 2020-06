Startup-yhtiö Nikola listautui USA:n teknologiapörssi Nasdaqiin viime viikolla. Sen jälkeen yhtiön osake on raketoinut jo yli kaksi kertaa listautumishintaa korkeammalle.

Nyt yhtiön markkina-arvo pörssissä on yli 26 miljardia dollaria. Nikolan arvostustasosta kertoo jotain se, että se nousi hetkessä esimerkiksi Fiat Chrysler -autovalmistajaa arvokkaammaksi yhtiöksi. Hetkellisesti yhtiö oli jopa Fordin 28 miljardin dollarin arvoa korkeampi.

Nikolan osake lähti kirimään viime viikolla, kun yhtiö kertoi Twitterissä, että se alkaa ottaa vastaan tilauksia sähkökuorma-autoilleen. Yhtiön toimitusjohtaja Trevor Milton hehkutti Twitterissä Nikolan kurssinousua.

”Olen halunnut koko aikuisikäni ajan kertoa tämän: $NKLA on nyt arvokkaampi kuin Ford tai FCA”, Milton kirjoitti.

I’ve wanted to say this my whole adult life; $NKLA is now worth more than Ford and FCA. Nipping on the heels of GM. It may go up or down and that’s life but I’ll do my part to be the most accessible and direct executive on Twitter. Others will follow.