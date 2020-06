Volatiliteetti teki paluun osakemarkkinoille

Viime vuosien aikana osakkeiden tuoton vaihtelu on keskimäärin ollut varsin pientä.

Koronakriisin aiheuttama shokki sai aikaan osakkeiden tuoton volatiliteetin eli keskihajonnan voimakkaan nousun. Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee, että volatiliteetin kohoaminen tänä keväänä ei ole ollut seurausta ainoastaan kurssilaskusta, vaan viimeisen vajaan parin kuukauden aikana on koettu myös poikkeuksellisen nopea nousu osakemarkkinoilla.

Volatiliteetin paluu on saanut sijoittajat keskittymään sijoitusstrategioissaan yhä enemmän volatiliteetissa tapahtuviin muutoksiin. Volatiliteetti-kaupankäynti onkin lyhyessä ajassa saanut niin merkittävän roolin markkinoilla, että sillä on alkanut olemaan itseään toteuttava vaikutus. Näin ollen osakemarkkinoiden kurssilasku on pahentunut, jos sijoittajilla on ollut näkemys volatiliteetin kohoamisesta. Sitä vastoin kurssiheilunnan rauhoituttua, sijoitukset matalan volatiliteetin puolesta ovat kasvaneet, joka on pienentänyt entisestään volatiliteettia.

Volatiliteettiin voi sijoittaa muun muassa VIX (Volatility Index) optioiden kautta. Alun perin CBOE VIX-indeksi kehitettiin mittariksi, jonka avulla voi seurata markkinoiden odotuksia S&P 500 -indeksin tulevan 30 päivän volatiliteetin osalta. VIX-indeksi on kuitenkin viime vuosina liioitellut tulevaa volatilitettia. Preemio on ollut seurausta VIX-optioiden ylikysynnästä.

Historian perusteella VIX-indeksi on keskimääräistä korkeammalla tasolla, jos se on yli 20. Normaali VIX:in taso on välillä 12-20. Sitä vastoin matala volatiliteetti tarkoittaa, että VIX on alle 12.

Volatiliteettiin liittyvät strategiat vaihtelevat erittäin suuren riskin spekuloinnista maltillisen riskin sijoituksiin. Tietyt tahot spekuloivat volatiliteetilla itsessään ja hyödyntävät optioita tai muita johdannaisia, joiden kohde-etuus on VIX-indeksi. Toisilla on käytössä ammattisijoittajille tarkoitettuja tuotteita kuten swap-sopimuksia, joiden kohde-etuus on volatiliteetti.

Volatiliteetti pysyy todennäköisesti lyhyellä aikavälillä poikkeuksellisen korkealla tasolla, joka tarkoittaa mielenkiintoisia aikoja volatiliteetti-strategioita hyödyntäville sijoittajille.