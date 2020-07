Aspocompilta raju tulosvaroitus, osakekurssi sakkaa

Aspocomp alentaa liiketulos- ja liikevaihtoennustettaan merkittävästi vuodelle 2020 koronaviruspandemian vaikutusten takia.

Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Yhtiön asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.

Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä. Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

Yhtiö alentaa arvioitaan vuoden 2020 liiketuloksesta ja liikevaihdosta koronaviruspandemian aiheuttamien vaikutusten takia. Aspocompin ennakoitua heikompaan tuloskehitykseen ovat vaikuttaneet etenkin maailmanlaajuisen koronaviruspandemian aiheuttamat häiriöt autoteollisuuden toimitusketjuissa sekä kysynnän yleinen heikentyminen kesäkauden alussa.

Aspocomp arvioi nyt vuoden 2020 liikevaihdon ja liiketuloksen jäävän merkittävästi vuoden 2019 tasosta.

Aiemmin tilinpäätöstiedotteen yhteydessä antamassaan ennusteessa yhtiö oli arvioinut vuoden 2020 liikevaihdon ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin vuonna 2019. Vuoden 2019 liikevaihto oli 31,2 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 3,4 miljoonaa euroa.

Aspocompin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto heikkeni elektroniikkateollisuuden toimitusketjuissa merkittävästi koronaviruspandemian aiheuttamien häiriöiden takia. Kysyntä palautui tosin vahvaksi jo maaliskuussa, mutta se ei vielä riittänyt korjaamaan alkuvuoden kannattavuutta ja liiketulos jäikin tappiolliseksi.

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 6,7 miljoonaa euroa, laskua 12 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihto laski erityisesti autoteollisuus- ja tietoliikenneasiakassegmenteissä.

Liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa tappiolla. Liiketulosta rasitti myös liikevaihdon lasku ja tuotevalikoiman heikkeneminen, koska pikatöiden toteuttaminen vallitsevissa olosuhteissa vaikeutui.

Yhtiö kertoi tammi-maaliskuun tulosraportin yhteydessä, että poikkeusolosuhteet olivat vaikeuttaneet Aspocompin asiakkaiden tuotantoa ja osa tehtaista oli suljettuina tai kävivät vajaalla käyttöasteella. Erityisen vaikeassa asemassa on Euroopan autoteollisuus, missä useita tuotantolaitoksia on ollut seisautettuina. Myös raaka-aineiden ja komponenttien saatavuudessa on ollut ajoittaisia rajoitteita ja viiveitä.

Aspocomp noudattaa parhaillaan 30 päivän hiljaista jaksoa ennen puolivuosikatsauksen julkaisua. Yhtiö julkistaa puolivuosikatsauksen keskiviikkona 12.8.2020.

Aspocompin osake on Helsingin pörssissä yli seitsemän prosentin laskussa keskiviikkona noin kello 15.20.