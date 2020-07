Autoala: Sähköautojen hankintatuki tulisi pikaisesti uudistaa

Hankintatuki ei riitä tekemään sähköautoista hinnaltaan kilpailukykyisiä Suomen automarkkinoilla.

Kotitaloudet ovat Suomessa vuoden 2018 alusta alkaen voineet saada uuden täyssähköauton hankintaan tai vuokraukseen 2 000 euron hankintatuen.

Tuen kysyntä on ollut kuitenkin vaatimatonta, kertoo Autoalan tiedotuskeskus. Täyssähköautojen hankintahinta on vielä noin 1,5-kertainen vastaavaan polttomoottoriautoon verrattuna, eli hintaero on merkittävä.

Lisäksi Suomen hankintatuki on rajattu vain kotitalouksille, joten yritykset eivät voi hyödyntää autohankinnoissaan kyseistä tukea. Tukea voi lisäksi saada vain hankintahinnaltaan alle 50 000 euron autoihin.

Sähköautojen hankintatuen uudistaminen toisi kaivattua piristystä vähäpäästöisten autojen hankintaan.

”Sähköautojen hankintatuki tulisi pikaisesti uudistaa, sillä sähköautojen osuus ensirekisteröinneistä on jäänyt keväällä viime vuoden loppupuolen kehitykseen nähden vaatimattomaksi. Ladattavien autojen osuus kävi helmi-maaliskuussa jo yli 17 prosentin lukemissa, mutta osuus on laskenut alkukesään mennessä noin viidellä prosenttiyksiköllä. Vaikka kasvua edelleen on viime vuoteen nähden, kasvu on jäämässä ennakoitua pienemmäksi”, arvioi toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Suomen hankintatuki on alhainen, jos sitä verrataan muihin EU-maihin. Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan ladattavien autojen hankinta tuet ovat EU:ssa tyypillisimmin 4 000–6 000 euron suuruusluokkaa. Suurimmassa osassa maita hankintatukea saa lisäksi ladattavan hybridin hankintaan.

Tiedotuskeskuksen mukaan sähköautojen hankintatukien tasoa on nostettu kevään ja kesän aikana muun muassa Saksassa, Itävallassa ja Alankomaissa sähköautojen kysynnän elvyttämiseksi.

”Esimerkiksi Saksassa uuden täyssähköauton hankintaan voi saada enimmillään 9 000 euron ja ladattavan hybridin hankintaan 6 750 euron hankintatuen. Suomessa tukitaso tulisi nostaa vähintään kaksinkertaiseksi ja tuki tulisi laajentaa myös ladattaville hybrideille. Lisäksi tuki tulisi avata myös yritysten autohankinnoille ja ladattavien pakettiautojen hankintaan. Näillä toimilla voitaisiin nopeuttaa merkittävästi ladattavien autojen yleistymistä jo kuluvan vuoden aikana”, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Vuosina 2018–2021 voimassa olevan täyssähköautojen hankintatuen budjetti on Suomessa noin 6 miljoonaa euroa vuodessa.

Nykyisen tuen liian vaatimattomasta tasosta ja väärästä kohdentumisesta kertoo tuen pieni kysyntä. Hankintatuesta oli kesäkuun loppuun mennessä tehty varauksia noin 2 200 täyssähköauton hankintaan ja sille varatusta budjetista on varattu vasta noin neljännes, Autoalan tiedotuskeskus kertoo.