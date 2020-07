Tikkurilan positiivinen tulosvaroitus kiidätti osakkeen +7,4 prosentin nousuun

Maalifirman toisen vuosineljänneksen liiketulos nousi reippaasti edellisvuodesta.

Tikkurila perui 27.3. antamansa ohjeistuksensa vuodelle 2020 koronaviruspandemian aiheuttaneen epävarmuuden ja heikentyneen ennakoitavuuden vuoksi. Tulosohjeistuksen puuttuessa Tikkurila kertoo poikkeuksellisesti toisen neljänneksen ja ensimmäisen vuosipuoliskon taloudellisia tietoja ennakkoon.

Pandemia on johtanut kysynnän merkittäviin ja nopeisiin vaihteluihin Tikkurilan päämarkkinoilla. Toisen neljänneksen liikevaihdon ja kannattavuuden positiivista kehitystä tukivat kuluttajamyynnin poikkeuksellisen hyvä kehitys kaikilla Tikkurilan päämarkkina-alueilla erityisesti neljänneksen lopussa.

Vastaavasti ammattilais- ja teollisuusasiakkuuksien osalta koronaviruspandemian vaikutukset olivat ennakoidusti neljänneksen aikana negatiivisia. Parantuneen kannattavuuden takana olivat myös yhtiön toiminnan jatkunut tehostaminen sekä lyhyen aikavälin tilapäiset säästötoimenpiteet.

Avainluvut alustavien laskelmien mukaan (luvut ovat tilintarkastamattomia):

Toinen vuosineljännes, huhti-kesäkuu 2020

Liikevaihto kasvoi 1 prosentin noin 171,8 miljoonaan euroon (169,7)

Liiketulos kasvoi 54 prosenttia noin 32,5 miljoonaan euroon (21,2)

Oikaistu liiketulos kasvoi 47 prosenttia noin 34,1 miljoonaan euroon (23,2)

Alkuvuosi tammi-kesäkuu 2020

Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia noin 304,8 miljoonaan euroon (298,8)

Liiketulos kasvoi 41 prosenttia noin 41,1 miljoonaan euroon (29,1)

Oikaistu liiketulos kasvoi 36 prosenttia noin 42,6 miljoonaan euroon (31,4)

Tikkurila ei edelleenkään antanut ohjeistusta koko vuodelle. Yhtiö perui ohjeistuksensa maaliskuun lopulla koronaviruspandemian aiheuttaman epävarmuuden ja heikon näkyvyyden vuoksi.

Positiivinen tulosvaroitus siivitti Tikkurilan osakkeen eilen Helsingin pörssissä 7,4 prosentin nousuun. Osake on kivunnut maaliskuun pohjilta jo yli 41 prosenttia.

Analyytikoiden konsensusodotus Tikkurilan kuluvan vuoden osakekohtaiselle tulokselle on 0,66 euroa, kun yhtiön viime vuoden osakekohtainen tulos oli 0,75 euroa. Tulosennusteen mukainen P/E-kerroin on 21x. Ensi vuodelle on odotuksissa 0,87 euron osakekohtainen tulos.

Tikkurila julkaisee puolivuosikatsauksensa 24.7.2020.