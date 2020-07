Tokmanni huikeassa tuloskunnossa – osakekurssi nousee

Tokmanni petrasi liikevoittoaan roimasti toisella vuosineljänneksellä.

Halpakauppaketjun liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa peräti 19,2 prosenttia edellisvuodesta 286 miljoonaan euroon. Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 17,5 prosenttia.

Tuloskasvu oli vieläkin vakuuttavampaa. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi viime vuoden 18,7 miljoonasta eurosta 30,6 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos nousi viime vuoden 0,21 eurosta 0,38 euroon.

Tokmanni on onnistunut kääntämään koronakriisin edukseen.

”Koronakriisin ja maaliskuussa voimaan tulleiden poikkeussääntöjen myötä Tokmannin asiakaskäynnit kääntyivät nopeaan laskuun. Vastasimme epävarmuuteen välittömästi huhtikuun alussa terävöittämällä tuotteidemme hintatasoa entisestään”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Mika Rautiainen.

Lähde: Tokmanni Group.

Rautiaisen mukaan Tokmannin tarjoamat tuoteryhmät sopivat hyvin tilanteeseen, jossa suomalaiset viettävät enemmän aikaa kotona ja mökeillä sekä suosivat kotimaan matkailua. Toisella neljänneksellä kasvoivat erityisen vahvasti Tokmannin vapaa-ajan, puutarhan ja kodin kunnostamisen tuotteiden sekä elintarvikkeiden myynti.

”Ilahduttavaa on se, että asiakkaamme ovat löytäneet entistä paremmin myös Tokmannin verkkokauppaan. Verkkokaupan osuus liikevaihdosta oli toisella neljänneksellä 1,4 % (0,6 %) ja toiminta oli kannattavaa.”

Toimitusketjun tehokkuus kuitenkin heikentyi varaston henkilökunnan turvallisuuteen liittyvien toimenpiteiden johdosta. Rautiaisen mukaan vahva myynnin kasvu yhdistettynä toimitusketjun heikentyneeseen tehokkuuteen aiheutti merkittäviä puutteita myymälöiden hyllysaatavuuteen. Tilanne on tällä hetkellä parantumassa normaalille tasolle.

”Vertailukelpoinen myyntikatemarginaali laski toisella neljänneksellä vahvan myyntiohjelman ja poikkeavan myynnin rakenteen johdosta. Liikevaihdon voimakas kasvu ja kulujen tarkka hallinta mahdollistivat kuitenkin liiketuloksen merkittävän parannuksen”, toimitusjohtaja kertoo.

Tokmanni ennustaa vahvaa liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevaihdon kasvua vuodelle 2020. Konserni odottaa kannattavuuden eli vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin paranevan viime vuodesta. Tokmannin vuoden 2020 näkymät perustuvat siihen oletukseen, ettei Tokmannin liiketoiminnan markkinaympäristössä ole toisella vuosipuoliskolla merkittäviä häiriöitä.

Tokmannin hallitus on päättänyt lisäosingon maksamisesta 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta. Maksettavan osingon määrä on 0,37 euroa osakkeelta. Yhtiö on jo aikaisemmin jakanut päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,25 euroa/osakkeelta ja se maksettiin 12.6.

Tokmannin osake on tänään noin 8,5 prosentin nousussa noin kello 12.20.