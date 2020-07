Osakemarkkinat ovat kivunneet lähes 40 prosenttia maaliskuun pohjista – sijoitusstrategi kertoo syyt

S-Pankin päästrategi Lippo Suomisen mukaan rahoitusmarkkinoiden voimakas nousu kevään aallonpohjasta on hämmästyttänyt monia sijoittajia.

Maailmantalous on koronakriisin vuoksi yhdessä historian syvimmistä ja nopeimmista taantumista, ja huonoja uutisia satelee joka puolelta. Kuitenkin maailman osakemarkkinat ovat kivunneet lähes 40 prosenttia maaliskuun pohjista. Vuoden toisen neljänneksen osakenousu olikin vahvinta tällä vuosituhannella, kertoo S-pankki tiedotteessaan.

Mikä selittää nopean osakemarkkinoiden toipumisen? Selityksiä on useita, kertoo S-Pankin päästrategi Lippo Suominen.

“Osakemarkkinat ennakoivat tulevaa kehitystä ja kevään mittaan on selvinnyt, että talouskasvu piristyy nopeasti, kun koronapandemia helpottaa. Lisäksi pandemia iskee pahimmin palvelualoihin, kun taas monet maailman suurista pörssiyhtiöistä ovat jopa hyötyneet talouskriisistä lisääntyneen digitalisaation myötä”, Suominen kertoo.

Merkittävä tekijä osakkeiden kirin taustalla on kuitenkin keskuspankkien massiivinen tuki, jonka seurauksena rahamäärä maailmalla on kasvanut ennennäkemättömällä tahdilla.

EKP päätti kesäkuun alussa pitämässään korkokokouksessaan, että se kasvattaa arvopaperien osto-ohjelmaansa 600 miljardilla eurolla. Keskuspankki oli päättänyt maaliskuussa 750 miljardin euron hätäohjelmasta. Nyt siis kokonaispotti nousi 1350 miljardiin euroon.

Osto-ohjelman tarkoituksena on vaimentaa koronakriisin aiheuttaman ulkoisen shokin aiheuttamia riskejä euromaille.

Samalla EKP kertoi myös jatkuvansa osto-ohjelmaa ensi vuoden kesäkuun loppuun, kun aiemmin niiden oli määrä kestää tämän vuoden loppuun.

Varainhoitoyhtiö Pictet laskelmien mukaan Yhdysvaltain keskuspankki ruiskuttaa talouteen peräti 1,3 biljoonaa dollaria lisää tänä vuonna ja Euroopan keskuspankki vastaavasti 1,1 biljoonaa euroa. Biljoona on 1000 miljardia.

Suomisen mukaan samalla on tullut selväksi, että korot pysyvät vielä pitkään nollissa, mikä on saanut sijoittajat hakemaan parempia tuottoja muilta markkinoilta.

”Tilanne ei ole muuttumassa, vaan myös jatkossa tilikorot säilyvät olemattomina, joten sijoittajien on haettava tuottoja riskipitoisemmilta markkinoilta. Tämä tukee niin osake-, yrityslaina- kuin esimerkiksi kiinteistömarkkinoita”, Suominen ennakoi.

Korkomarkkinat kertovat myös jotain talouden näkymistä – ja ne näkymät eivät näytä ruusuisilta.

USA:n 10 vuoden inflaatiosuojatun velkakirjan tuotto on painunut huomattavan alas – sen korko on -0.8 prosenttia. Inflaatiosuojattu velkakirja eli TIPS (10-Year Treasury Inflation-Indexed Security) kertoo tavallista inflaatiolta suojaamatonta velkakirjaa paremmin korkomarkkinoiden odotuksista talouden suhteen, koska siinä inflaatio-odotusten vaikutus velkakirjojen korkoihin on eliminoitu.

Negatiivinen TIPS-korko kertoo, että korkomarkkinoilla suojaamattomien velkakorkojen korko on alhaisempi kuin inflaatio-odotus.

TIPS-korko on siis reaalikorko, ei nimelliskorko, jolloin se heijastelee korkomarkkinoiden odotuksia USA:n talouden kehityksestä. Mitä alhaisempi on TIPS-reaalikorko, sitä alhaisemmat ovat korkomarkkinoiden talouden kasvuodotukset.

”Reaalituottojen lasku kertoo edessä olevasta haasteellisesta kasvuympäristöstä”, kertoo uutistoimisto Bloombergille Greg Peters, PGIM Fided Income -yhtiön sijoitusjohtaja.

Koronapandemian aiheuttamassa laskussa maaliskuussa suomalaiset rahastosäästäjät olivat vielä myyntilaidalla. S-Pankin selvityksen mukaan yhdistelmärahastojen osuudenomistajamäärässä nähtiin suurin kuukausipudotus pitkään aikaan, kun vajaa 15 000 henkilöä luopui rahastostaan maaliskuussa.

Rahavirrat kääntyivät kuitenkin nopeasti ostopuolelle jo huhtikuussa osakemarkkinoiden suunnatessa nousuun. Huhtikuussa yhdistelmärahastot saivat lähes 14 000 uutta osuudenomistajaa. Rahastosäästäjien määrän pudotus siis kuitattiin kuukaudessa.

Sen jälkeen uusien sijoittajien virta on jatkunut, minkä seurauksena vuoden toisella neljänneksellä yhdistelmärahastoihin tuli noin 25 000 uutta osuudenomistajaa – toiseksi eniten viiteen vuoteen.