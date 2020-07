YIT ja OP perustavat yrityksen asuntosijoittamista varten

YIT ja OP-Vuokratuotto -erikoissijoitusrahasto perustavat yrityksen asuntosijoittamista varten.

YIT ja OP-Vuokratuotto -erikoissijoitusrahasto ovat solmineet sopimuksen vuokra-asuntoihin sijoittavan yrityksen perustamisesta. Samassa yhteydessä YIT on sopinut kahdeksan vuokratarkoitukseen rakennettavan kerrostalon myynnistä kyseiselle yritykselle.

Hankkeiden investointiarvo on noin 130 miljoonaa euroa, ja YIT:n osuus yhteissijoituksesta on 40 prosenttia. Rakennettavissa taloissa on yhteensä yli 600 asuntoa, ja niiden rakentaminen käynnistyy syksyllä 2020 ja alkuvuonna 2021.

OP-Vuokratuotto -erikoissijoitusrahasto vastaa yrityksen hallinnosta, ja YIT tulee hoitamaan muun muassa asuntojen vuokrausta yrityksen puolesta.

Suhdanteita kestävät liiketoiminnat, jotka perustuvat pitkäaikaisiin palvelu- tai vuokrasopimuksiin, ovat YIT:n strategian ytimessä. Vuokra-asuntoportfolion tavoitteena on tuottaa YIT:lle tasaista kassavirtaa ja luoda arvonnousupotentiaalia. Asuntokannan tehokas käyttö ja uudenlaiset omistusmallit kasvattavat myös yhtiön investointikapasiteettia ja lisäävät pääoman kiertonopeutta.

”Tämän yhteistyön myötä turvaamme asuntorakentamisemme tuleviksi vuosiksi luotettavan, pitkäaikaisen kumppanin kanssa”, sanoo Antero Tenhunen, salkunhoitaja, OP-Vuokratuotto.

Perustetun yrityksen omistus sekä omistusosuutta vastaavat vuokratuotot ja mahdolliset portfolion arvonmuutokset raportoidaan YIT:n Kiinteistöt-segmentissä. Asuminen Suomi ja CEE -segmentti on kehittänyt hankkeet sekä rakentaa ja tulouttaa ne rakentamisen valmiusasteen kehityksen mukaan.

YIT julkisti tiistaina toisen vuosineljänneksen tuloksensa. Konsernin oikaistu liikevoitto laski viiteen miljoonaan euroon viime vuoden 28 miljoonasta eurosta osin Toimitilat-segmentin 17 miljoonan euron taloudellisten loppuselvitysten vuoksi.

Asuntomyynti alkoi elpyä neljänneksen loppua kohden oltuaan pienimmillään huhtikuussa. Tilauskanta kasvoi vuoden 2020 ensimmäisestä neljänneksestä.