Intelin kehittämä ja Googlen tunnetuksi tekemä OKR-malli auttaa organisaatioita määrittelemään ja seuraamaan tavoitteita sekä niiden toteutumista ketterästi ja läpinäkyvästi.

Keskuskauppakamari on tänään julkaissut Juuso Hämäläisen ja Henri Soran kirjoittaman kirjan Strategia arkeen OKR-mallilla. Teos on käytännönläheinen opas suomalaisille yrityksille Intelin ja Googlen tunnetuksi tekemän tavoitejohtamismallin, Objectives and Key Results (OKR), käyttöönottoon.

OKR-malli käyttää mitattavia, joustavia, läpinäkyviä ja kunnianhimoisia tavoitteita ja avaintuloksia auttaakseen yrityksiä ottamaan käyttöön uusia strategioita ketterämmin sekä edistääkseen jatkuvan oppimisen ja kehittymisen kulttuuria. Tavoitteiden saavuttaminen liian helposti tarkoittaa sitä, että organisaation tulisi määritellä strategiansa uudelleen ja tähdätä kunnianhimoisempiin tavoitteisiin.

“Suomalaisten yritysten on aika päästä eroon pitkän aikavälin suunnittelusta. Nykyisen muutosnopeuden aikana tarvitaan visiota ja suunnan tunnetta, mutta monivuotisten suunnittelusyklien aika on ohi”, sanoo kirjan toinen kirjoittaja ja Labroxin toimitusjohtaja Henri Sora.

Katse yrityksen tavoitteisiin nykytilan sijaan

Soran mukaan vakiintuneiden suomalaisyritysten on ymmärrettävä, että startupit etenevät nopeammin synnynnäisesti ketterän strategiansa ansiosta.

“Sen takia näimme tarpeen suomenkieliselle kirjalle, joka antaa ohjeet ja menetelmän yrityksien nopeampaan ja joustavampaan ohjaamiseen”, Sora perustelee.

Toisin kuin laajasti käytössä olevat KPI-mittarit (Key Performance Indicator), OKR-malli on sidottu yritystoiminnan päämääriin ja tavoitteisiin eikä työntekijän suoritukseen tai yrityksen nykyiseen tilaan. OKR-malli auttaa yritystä lähestymään työtä suorituksen sijaan tuloksien kautta. Soran mukaan mallia verrataan usein virheellisesti KPI-mittareihin.

“OKR on menetelmä, joka auttaa johtamaan yritystä kohti strategista suuntaa kun taas KPI-mittaristo tarkastelee organisaation toimintaa tällä hetkellä. Usein OKR-tavoitteiden toteutuminen näkyy lopulta myös KPI-mittareiden paranemisena”, Sora selventää.

Työskenneltyään 11 vuotta F-Securella, Hämäläinen perusti vuonna 2018 Tangible Growth -yrityksensä, joka rakentaa OKR-malliin perustuvaa strategiajohtamisen työkalua. Yritys myös konsultoi organisaatioita OKR-mallin mukaisessa muutosjohtamisessa.

“Korona on osoittanut, että OKR-mallin käyttäminen on tärkeämpää kuin koskaan, sillä pitkään jatkuva etätyö vaatii johtamisen uudistamista”, sanoo Tangible Growthin toimitusjohtaja ja perustaja Juuso Hämäläinen.

“70 prosenttia strategisista muutoksista epäonnistuu toteuttamistavan takia. Huomasimme kokemuksemme myötä, että monilla asiakkailla ja kumppaneilla on tarve koulutukselle aiheesta. Siksi päätimme kirjoittaa ohjekirjan, jonka avulla menetelmästä ja sen hyödyistä voi helposti kertoa organisaatioiden sisällä. Hyödynsimme kirjan koostamisessa verkostojamme Piilaaksossa ja muissa mallia käyttävissä edelläkävijäyrityksissä Euroopassa sekä käytimme esimerkkinä myös Googlen ja Intelin kaltaisia jättejä.”

OKR-malli on rantautunut jo Suomeenkin

Suomessa OKR-mallin ovat ottaneet käyttöön muun muassa Futurice, Fortum, Motiva, Nixu, Tori.fi, Heltti, Talented ja Ambientia.

“Otamme Futuricella arvomme – huolenpidon, luottamuksen, läpinäkyvyyden ja jatkuvan kehityksen – vakavasti. OKR-malli vaikutti erittäin sopivalta tavalta parantaa strategiamme toteutusta keinoin, jotka ovat suoraan linjassa arvojemme kanssa”, kertoo Futuricen strategisen kehityksen parissa toimiva, mallin käyttöönottoa johtanut Viljami Väisänen.

Väisäsen mukaan OKR-mallin käyttöönotto on vaatinut kehittymistä ja kasvamista niin yksilöinä kuin organisaationa. Sen myötä sen myötä Futuricessa on tehty merkittäviä parannuksia yrityksen sisäisessä selkeydessä ja läpinäkyvyydessä.

“Matka on toki kesken, mutta useat tiimimme ovat pystyneet tehostamaan toimintaansa paremman keskittymisen, laadukkaampien keskusteluiden ja kehittyneen tiimidynamiikan ansiosta. Yhteinen suunnittelurytmi, muutosten seuraaminen ja vanhasta oppiminen on myös lähentänyt kansainvälisesti toimivaa tiimiämme”, Väisänen toteaa..

Ambientialle puolestaan OKR-malli tarjosi mahdollisuuden keskittyä organisaationa olennaiseen ja selkeyttää arkipäiväisen työn ja strategisten tavoitteiden välistä suhdetta.



“Päätavoitteemme oli oppia keskittymään paremmin. Sen sijaan, että tekisimme montaa asiaa samaan aikaan, halusimme tunnistaa tärkeimmät asiat ja keskittyä niihin”, kertoo Ambientian operatiivinen johtaja Olli Porola.

Parolan mukaan vaikeinta oli pitää järjestelmä tarpeeksi yksinkertaisena ja seurata etenemistä, sillä usein tulee valittua liian monta tavoitetta ja määriteltyä vaikeasti mitattavia tuloksia.

“Sen seurauksena myös koko prosessin etenemisen seuraaminen on haastavaa. Ohjeeni mallin käyttöön onkin: aloita yksinkertaisesta ja muista seurata tilannetta systemaattisesti.”

Google on monimutkaisia algoritmeja luova teknologiayritys ja siksi ei ole yllättävää, että se tekee päätöksensä datan perusteella. Google vie datan käytön aivan uudelle tasolle. Googlen henkilöstöosastoa kutsutaan People Analytics -osastoksi, sillä he ovat sitoutuneet tekemään dataan pohjautuvia päätöksiä.

Googlen tuoma huomio yksityiskohtiin ja halukkuus tarkastella dataa monesta eri vinkkelistä on antanut heille mahdollisuuden luoda ainutlaatuisen työympäristön. Yhtiö on käyttänyt miljoonia dollareita analysoidakseen työntekijöidensä elämää töissä ja sen ulkopuolella, jonka avulla se on luonut työkulttuurin, jossa miljoonat ihmiset haluavat työskennellä. Säännöllisten suoritustarkastusten ja henkilöstökyselyiden tekeminen ei siis ole ajanhukkaa.

Strategia arkeen OKR-mallilla -kirja on saatavilla verkkokaupasta ja valikoiduista kirjakaupoista.

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.