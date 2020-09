Päästrategi: Sijoittaja, nyt katse Euroopan ja kehittyvien talouksien osakemarkkinoille

Maailmantalous elpyy, mutta jenkkiosakkeet ovat jo kalliita. Tuottoja kannattaakin nyt hakea muualta, kertoo Pictetin sijoitusstrategi.

Talouden toipuminen näyttää yhä enemmän ”V-tyyliseltä”, arvioi Pictet Asset Managementin päästrategi Luca Paolini.

“Joillakin alueilla palautuminen ei ole sujunut yhtä hyvin, mutta muilla alueilla ja etenkin Kiinassa talous on pitkälti samassa tilanteessa kuin ennen koronavirusta. Siellä heinäkuussa teollisuuden voitot olivat nousseet 20 prosenttia edellisvuodesta”, Paolini toteaa Pictetin tuoreimmassa Barometer-katsauksessa.

Paolinin mukaan Yhdysvaltain keskuspankki on virallisesti muuttanut korkopolitiikkaansa alhaisia korkoja suosivaan suuntaan, joskaan se ei tehnyt joidenkin odottamaa täyskäännöstä.

”Kaikkien omaisuusluokkien noustua reippaasti viime kuukausina uskomme, että mahdollisuudet nousuun laajalla rintamalla ovat rajalliset ja että eri markkina-alueet kehittyvät eri suuntiin”, päästrategi uskoo.

Vaikka valtiot ja varsinkin Yhdysvallat voivat vielä elvyttää finanssipoliittisesti, likviditeetin tuonti markkinoille hidastuu koko maailmassa.

Yhdysvaltain marraskuisiin vaaleihin liittyy Paolinin mukaan poliittisia riskejä, ja kaiken aikaa taustalla on koronakriisi.

“Shinzo Aben väistyminen paikaltaan Japanin pitkäaikaisimpana pääministerinä lisää geopoliittista epävarmuutta ja mahdollisuutta siihen, että maailman kolmanneksi suurin talous muuttaa politiikkaansa. Pidämme sitä kuitenkin epätodennäköisenä.”

Laskusuhdanne jäi poikkeuksellisen lyhyeksi

Paolinin mukaan suhdanneindikaattoreidemme mukaan talous toipuu niin vahvasti, että voimme nostaa talousennustettamme vuodelle 2020.

“Yhdysvalloissa vähittäiskaupassa on nähty nopein toipuminen syvimmästä ja äkillisimmästä pudotuksesta historiassa. Nyt olemme ylittäneet taantumaa edeltävän ajan huipun. Useimmat suhdanteet ovat tähän asti kestäneet ainakin kolme vuotta. Tällä kertaa laskusuhdanne kesti vain vähän yli kolme kuukautta”, päästrategi toteaa.

Toisaalta vain Kiinan reaaliaikaiset mittarit ovat palanneet koronaa edeltävän ajan tasolle. Muualla ne ovat tasaantuneet 10–20 prosenttia alemmaksi, Paolini muistuttaa.

Massiivinen likviditeetin luonti on tukenut markkinoita, päästrategi toteaa.

“Likviditeettitilanne maailmalla on edelleen taloutta tukeva – uutta likviditeettiä luodaan parhaillaan 25 prosenttia bruttokansantuotteesta. Rahapoliittinen elvytys on kuitenkin selvästi ohittanut huippunsa. Likviditeetin yksi nousuriski on kuitenkin se, että Yhdysvaltain keskuspankin kassavaroja voidaan vähentää.”

Mielialamittareista ei saa Paolinin mukaan selvää kuvaa.

”Osakkeiden myynti- ja osto-optioiden suhde viittaa siihen, että markkinoilla ollaan tyytyväisiä tilanteeseen, ja mittarimme osoittavat hedge-rahastojen tunkeneen kouralliseen sijoituskohteita, etenkin suurimpien suuryritysten osakkeisiin.”

Yksityissijoittavat vaikuttavat suhtautuvan varovaisesti osakkeisiin, ja mielialakyselyjen tulokset ovat edelleen vaimeita. Paolinin mukaan ”käteisvuori” säilyy, vaikka osa on virrannut joukkolainoihin ja lainoihin – molemmat näyttävät yliostetuilta.

Sykliset osakkeet ja Kiina suosiossa

Pictet pitää nyt neutraalin painon kaikissa tärkeimmissä omaisuuslajeissa. Osakkeissa Pictet kuitenkin syklisiä toimialoja.

Rapakon takana osakkeet näyttävät nyt kuitenkin kovan kurssinousun jälkeen kalliilta.

Osakkeiden arvostusmittarienne mukaan osakkeiden hinnat näyttävät kalliilta lähes 60 prosentin nousun jälkeen S&P500:ssa. Jenkkiosakkeet ovat korkeimmillaan 12 vuoteen. Suhteessa joukkolainoihinkin osakkeiden arvostukset eivät enää näytä erityisen edullisilta, Paolini muistuttaa.

Pictet laski Ison-Britannian osakkeet alipainoon, sillä sen palveluihin, ravintola- ja matkailualaan sekä kulutukseen keskittyvä talous kutistui ennätykselliset 20 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä, mikä on pahin supistuminen missään suuressa taloudessa.

”Iso-Britannia on valmiina työttömyysaaltoon tulevina kuukausina, kun samaan aikaan Brexitin epävarmuus painaa jo ennestään luottamusta talouteen”, Paolini kertoo.

Pictet pitää neutraalin painon Yhdysvalloissa ja suosii nyt Eurooppaa, jonka talouden näkymät paranevat hyvin koordinoidun finanssi- ja rahapoliittisen elvytyksen ansiosta.

Kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat hyvissä asemissa menestyäkseen kehittyneiden markkinoiden vastineitaan paremmin.

”Kiinan johdolla kehittyvä maailma nauttii aikaisemmasta ja vahvemmasta elpymisestä kuin kehittyneet taloudet, mitä markkinoilla ei ole vielä otettu huomioon hinnoissa”, Paolini uskoo.

Kehittyvien markkinoiden vientiä tukee päästrategin mukaan todennäköisesti myös heikko dollari, mikä voi auttaa aluetta myös alentamalla kovan valuutan lainojen hoidon kustannuksia.

Korkomarkkinoilla defensiivisiä ja maltillisesti hinnoiteltuja kohteita etsivälle sijoittajalle on vain rajallisesti mahdollisuuksia. Paolinin mukaan kehittyneiden markkinoiden valtionlainojen tuotot ovat erittäin alhaiset, ja kehittyneiden markkinoiden paikallisen valuutan lainojen spreadi on yhteensä pudonnut 380 peruspisteeseen, alimmilleen seitsemään vuoteen.

Paolinin mukaan tilalle tulevat kiinalaiset paikallisen valuutan lainat. Kiinan renminbi-määräiset joukkolainat ovat selvästi houkuttelevin korko-omaisuusluokista muutoin latteilla markkinoilla, Paolini uskoo.