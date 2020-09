USA:n teollisuus elpyy odotettua rivakammin

USA:n teollisuuden aktiviteettia ja tulevaa talouskasvua ennakoivan ISM-indeksi nousi jo neljättä kuukautta peräkkäin. Indeksi oli elokuussa 56 pisteeseen, kun se oli 54,2 pistettä heinäkuussa. Alle 50 pisteluku tarkoittaa talouden kutistumista. ISM-kysely tehdään teollisuuden ostoista vastaaville johtajille.

Suhdanneindeksin nousu oli odotettua nopeampaa, sillä uutistoimisto Bloombergin haastattelemat ekonomistit olivat odottaneet keskimäärin 54,9 pisteen lukemaa elokuulle.

Erityisen rajusti on noussut indeksin uusien tilausten osakokonaisuus. Uusien tilausten pisteluku nousi 67,6 pisteeseen heinäkuun 61,5 pisteestä, mikä on korkein lukema sitten vuoden 2004,

ISM-indeksin lukema on nyt samalla tasolla kuin noin kaksi vuotta sitten. Tosin USA:n teollisuuden tilanne ei ole nyt yhtä hyvä kuin tuolloin. Kyselyn mukaan suurin osa teollisuuden yrityksistä tuottavat ja työllistävät nyt vähemmän kuin ennen koronakriisiä.

”USA:n teollisuuden ISM-indeksi löi reippaasti odotukset elokuussa. USA:ssa, Kiinassa ja Saksassa elpyminen vaikuttaa toiveita herättävän tanakalta. Muualla nihkeämpää”, kommentoi ISM-lukuja Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala.

Euroalueella elpyminen on USA:ta vaisumpaa, sillä IHS Markit –yhtiön ostopäällikköindeksi jäi elokuussa 51,7 pisteeseen, kun heinäkuussa lukema oli hieman korkeampi 51,8 pistettä. Italiassa ja Saksassa elpyminen on ollut keskimääräistä kovempaa, mutta vastaavasti Saksassa ja Espanjassa vaisumpaa.

Kiinassa puolestaan Caixin-ostopäällikköindeksi kohosi elokuussa yli odotusten 53,1 pisteeseen, joten talouden elpyminen on hyvässä vauhdissa USA:n lisäksi myös maailman toiseksi suurimmassa taloudessa.

Eurozone Manufacturing #PMI posts at 51.7 in August (July: 51.8) to signal another modest recovery in the region’s good-producing sector. Stronger growth in some countries (incl. Germany and Italy) contrasted with stalled growth in others (France, Spain). https://t.co/5gqKmuomsh pic.twitter.com/sumMH1Vr2X