Aloitteleva osakepoimija, älä kopioi listaa sellaisenaan

Osaketta on vaikea pitää salkussa silloin kun ostopäätöksen syyt ovat hämärän peitossa.

Osakepoimija törmää vähintään kerran seuraavaan ongelmaan: on päätetty ostaa suoria osakkeita, muttei tiedetä mitä pitäisi ostaa.

Käytännön ongelma kysymyksen muotoon muotoiltuna kuuluu ”mitä osakkeita ostaa?”

Aika luontaisesti tulee mieleen vaikkapa jotakin seuraavista ”hyviä osakkeita”, ”hyvin tuottavia osakkeita”, ”hyvää osinkoa maksavia osakkeita”, ”ainutlaatuisen ostopaikan osakkeita”, ”aliarvostettuja osakkeita”, ”analyytikoiden suosittelemia osakkeita” ja niin edelleen.

Älä kopioi listaa

Osakelistoja on uutisten lisäksi tarjolla muistakin lähteistä, kuten rahastojen suurimmista omistuksista tai Jukka Oksaharjun Sharevillestä löytyvästä salkusta.

Listojen tai vinkkien kopioiminen sellaisenaan voi tuntua järkevältä. Jos ammattilainen on valinnut tietyt osakkeet, niin sittenhän listan osakkeiden pitäisi olla niitä hyviä osakkeita. Aikaa säästyy ja hyvä tulee.

Paitsi ettei tule. Osakepoiminta on laji missä suurin osa sijoittajista epäonnistuu. Osakepoiminnassa onnistuminen edellyttää muutakin kuin hyvän ostopäätöksen. Ostopäätöksen lisäksi tarvitaan päätös siitä, että mitkä osakkeet pidetään, mitkä osakkeet myydään ja koska osakkeet myydään.

Periaatteessa ongelmaa ei ole, jos lähtökohtana on pitkä pitoaika.

Käytännössä ongelmalta ei voi välttyä. Eteen tulee otsikoita yliarvostuksista tai analyytikoiden uusista suosikeista ja silloin pitää tietää miten toimia.

Ilman suunnitelmaa ja tiedostavia ostopäätöksiä ajautuu tuuliajolle. Voitolla oleva osake myydään voittojen kotiuttamiseksi. Tappiolla oleva osake taas pidetään salkussa. Tätä kautta salkkuun alkaa kertymään sitä kaikkein heikointa liiketoimintaa.

Kysy ennemmin itseltäsi miksi ostat osakkeen

Sijoittajalla, joka tietää, kirjaa ylös, ja muistaa, miksi osakkeen on ostanut, pärjää paremmin.

Sijoittaja, jonka ostopäätös perustuu pelkkään ostosuositukseen tai listan kopiointiin pärjää huonommin.

Syy on se, että tiedostava sijoittaja osaa tehdä fiksumpia jatkopäätöksiä siitä miten toimia jo ostamiensa osakkeiden kohdalla.

Todellisuudessa osakkeet eivät jakaudu ”hyviin” ja ”huonoihin”. Sen sijaan on olemassa useita erilaisia syitä ostaa osake. Nämä syyt vaikuttavat siihen, miten osakkeen kanssa toimii jatkossa.

Yksi syy ostaa osake on, että se on aliarvostettu. Kun osake on noussut ja vastaan sitten myöhemmin tulee arvioita siitä, miten kaikki hyvä on jo hinnoissa, niin osake on syytä pistää myyntiin.

Mutta entäpä, jos osake on alun perinkin ollut kallis, mutta loistavilla tulevavaisuudenodotuksilla varustettu? Silloinhan uutinen korkeasta hinnasta ei ole syy myydä. Se ei ole edes uutinen.

Otetaan vielä kolmas esimerkki, eli matalasuhdanteessa sykliseltä toimialalta ostettu osake. Toiveena on, että kurssi lähtee nousuun syklin kääntyessä. Se, että mitään ei tapahdu voi ärsyttää. Mutta jos ostosyyn tiedostaa, ja näkee ettei suhdanne vielä ole kääntynyt, on osake helppo pitää salkussa.

Hyvä sijoittaja ei tee turhia virheitä

Osakepoimintaan liittyy riskejä, eikä kaikki mene aina suunnitellusti vaan virheitä tulee. Aliarvostettu osake ei ehkä ollutkaan aliarvostettu tai sitten tuli uutta kilpailua tai lainsäädäntöä himmentämään alun perin loistaviksi arvioituja kasvuosakkeen mahdollisuuksia.

Tiedostava sijoittaja ei pysty näiltä riskeiltä välttymään, mutta hän pärjää kuitenkin listaa kopioivaa sijoittajaa paremmin, koska hän välttää turhat virheet.

Tiedostava sijoittaja ei myy alun perinkin nollakasvulla varustettua aliarvostettua osaketta sen takia, että se ei kasva. Eikä hän myy edelleen kasvavaa alun perinkin kalliina ostamaansa kasvuosaketta siksi, että se on kallis.

Minkälainen sijoittaja olet?

”Miksi” kysymykseen liittyy olennaisesti itsetuntemus. Yksi rakastaa asuntosijoittamiseen liittyvää tasaista tulovirtaa, toinen pitää sitä aivan liian tylsänä sijoittamisen muotona.

Yksi vannoo osinkojen nimiin, kun taas toiselle koko osinko on punainen vaate. Joku rakastaa kasvusijoittamista, toiselle on yksinkertaisesti mahdoton ajatus maksaa kasvuosakkeista pyydettävää hintaa.

Itselleen oikea tyyli riippuu monesta asiasta, kuten taloudellisesta ja henkisestä riskinsietokyvystä, sijoittamisen tavoitteista ja omasta iästä.

Oman tyylin löytymisestä on kuitenkin hyötyä. Se auttaa suodattamaan uutisvirtaa ja tekee sijoittamisesta pitkäjänteisempää. Riskin kannalta oman tyylin löytyminen tarkoittaa myös sitä, että salkussa on enemmän sellaista riskiä mikä itselle sopii ja vähemmän sellaista riskiä mitä itse vieroksuu.