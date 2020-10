Tutkimus: Kotimaisuus ja vastuullisuus naisille miehiä tärkeämpää verkko-ostoksissa

Tuoreen tutkimuksen mukaan kotimaisuus ja vastuullisuus ohjaavat naisia miehiä enemmän verkkokaupan valinnassa.

Myös sosiaalisen median mainokset ja vaikuttajat vaikuttavat naisten ja miesten ostopäätöksiin eri tavalla. Tulokset selviävät hintavertailupalvelu Hintaoppaan tutkimuksesta.

Koronatilanne on synnyttänyt paljon keskustelua kotimaisten kauppojen ja kaupunkitasolla paikallisten yrittäjien tukemisesta. Tutkimustulokset osoittavat, että verkkokaupan kotimaisuus on tärkeä tekijä 54 prosentille vastaajista ja paikallisuus ainoastaan 23 prosentille vastaajista. Sukupuolten väliltä löytyy kuitenkin tässä asiassa eroja.

”Naisista 62 prosenttia pitää verkkokaupan kotimaisuutta tärkeänä asiana. Miesten kohdalla vastaava luku on 45 prosenttia, eli tässä näyttäisi olevan selvä painotusero. Samoin on myös vastuullisuuden kohdalla, jota pitää erittäin tai melko tärkeänä 80 prosenttia naisista ja noin 62 prosenttia miehistä”, kertoo Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett.

Yksittäisen tuotteen ympäristömerkki tai vastuullinen valmistaminen on tärkeää 70 prosentille naisista ja 47 prosentille miehistä.

Matinvesi-Bassettin mukaan myös ostetuissa tuoteryhmissä on huomattavia eroja sukupuolten välillä.

”Yli puolet miehistä ostaa verkosta elektroniikkaa – naisten kohdalla luku on vain 14,2 prosenttia. Muodin ja vaatteiden kohdalla tilanne on päinvastoin: näitä tuoteryhmiä ostaa noin 60 prosenttia naisista, mutta hieman alle 30 prosenttia miehistä. Lähes puolet naisista hankkii verkkokaupoista myös kauneus- ja terveydenhoitotuotteita”, Matinvesi-Bassett kertoo tutkimuksen tuloksista.

Hintaoppaan tutkimuksessa kartoitettiin myös, miten kuluttajat löytävät käyttämänsä verkkokaupat. Vastauksista selviää, että miehiä ja naisia ohjaavat eri asiat. Sosiaalisen median yritysmainonnan kautta verkkokauppojen pariin löytää 26 prosenttia naisista, mutta vain 10 prosenttia miehistä.

”Sama trendi näkyi myös vaikuttajamarkkinoinnissa, sillä naisista 11 prosenttia löysi sopivat verkkokaupat somevaikuttajien avulla, kun miehillä vastaava prosentti oli vain 6. Ylivoimaisesti suosituin tapa löytää verkkokauppa ovat hakukoneet, joita käyttää lähes 70 prosenttia kaikista vastaajista”, Matinvesi-Bassett jatkaa.

Kokonaisuudessaan tärkein yksittäinen kriteeri verkkokaupan valinnassa on saatavilla oleva valikoima, joka on melko tärkeä tai erittäin tärkeä asia 95 prosentille vastaajista verkkokauppaa valittaessa. Valikoima ylittää kriteerinä jopa hinnan, joka on tärkeä 93 prosentille vastaajista.

“Valikoiman ja hinnan jälkeen seuraavaksi tärkeimmäksi tekijäksi koetaan toimitustapa, joka on melko tai erittäin tärkeä tekijä 77 prosentille vastaajista. Monipuoliset maksutavat ja toimitusaika ovat puolestaan melko tai erittäin tärkeitä asioita 75 prosentille vastaajista. Suomessa on perustettu tänä vuonna valtava määrä uusia verkkokauppoja, ja nämä kriteerit vaikuttaisivat ohjaavan kuluttajien ostopäätöksiä voimakkaimmin”, Matinvesi-Bassett huomauttaa.