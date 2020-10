Neleksen hallitus varoittaa: Kaksi suuromistajaa voivat olla muiden osakkaiden riesa

Venttiiliyhtiö Neleksen hallitus varoittaa yhtiön osakkeenomistajia niistä riskeistä, mitä voisi seurata Valmetin ja ruotsalaisen Alfa Navalin yhteisomistuksesta.

Valmetin ja ruotsalaisen Alfa Navalin kamppailu venttiiliyhtiö Neleksen vallasta jatkuu. Metsosta osittaisjakautumisella viime heinäkuussa muodostunut uusi itsenäinen pörssiyhtiö Neles on ollut tiiviisti talousotsikoissa melkein heti perustamisensa jälkeen.

Ruotsalaisyhtiö Alfa Naval teki julkisen käteisostotarjouksen kaikista Neleksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Neleksen tai minkään sen tytäryhtiön hallussa. Nelesin hallitus on selkeästi osoittanut kannattavansa tarjouksen hyväksymistä.

Neleksen suurin omistaja Valmet on systemaattisesti vastustanut Neleksen myyntiä ruotsalaisille. Valmet on vähitellen kasvattanut omistustaan Neleksessä ja omistusosuus on noussut 29,5 prosenttiin syyskuun lopussa. Valmet haluaa yhdistää Neleksen ja Valmetin.

Viime viikolla ruotsalaisyhtiö kertoo pidentäneensä Neleksen ostotarjouksen hyväksymisaikaa ja muuttaneensa vähimmäishyväksyntäehtoa niin, että yli 50 prosentin osuus riittää sille aiemman kahden kolmasosan ylittymisen sijaan.

Nelesin hallitus on entistäkin vankemmin kantansa takana.

Maanantaina Nelesin hallitus täydensi Alfa Lavalin ostotarjousta puoltavaa lausuntoaan. Hallitus viittaa aikaisempaan lausuntoonsa ja ne nallituksen jäsenet, jotka osallistuivat päätöksen tekemiseen, suosittelevat edelleen yksimielisesti, että osakkeenomistajat hyväksyvät ostotarjouksen.

Tarjousvastike kuvastaa Nelesin hallituksen mielestä yhtiön arvoa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä huomioiden myös mahdolliset riskit, jotka liittyvät Neleksen strategian toteuttamiseen sekä muut mahdolliset strategiset vaihtoehdot.

Mikäli ostotarjous toteutuu ehtojensa mukaisesti, Alfa Laval tulee omistamaan Neleksen osakkeiden enemmistön ja siitä tulee siten määräysvaltaa käyttävä osakkeenomistaja. Ruotsalaisyhtiöllä on mahdollista vaikuttaa merkittävästi Neleksen liiketoimintaan, strategiaan, liiketoimintasuunnitelmaan ja tuleviin yritysjärjestelymahdollisuuksiin, Nelesin hallitus muistuttaa.

Tämän seurauksena Neleksen mahdollisuudet toimia täysin itsenäisenä pörssiyhtiönä tulevat olemaan rajalliset.

Mikäli Valmet ostotarjouksen toteuduttua jatkaa Neleksen merkittävänä osakkeenomistajana, ei ole myöskään varmuutta siitä, että Neleksen kaksi suurinta osakkeenomistajaa jakaisivat yhteisen strategisen näkemyksen Neleksen kehityksestä. Neleksen hallituksen mukaan kahden suurimman osakkeenomistajan väliset erimielisyydet Neleksen strategisesta suunnasta voivat olla haitallisia venttiiliyhtiön kehitykselle ja sen osakkeenomistajille.

Omistuksen keskittyminen Alfa Lavalille ja Valmetille voi myös johtaa osakkeiden likviditeetin ja arvon alentumiseen sekä vaikeuttaa osakkeenomistajien mahdollisuuksia myydä osakkeitaan suotuisassa aikataulussa tai suotuisaan hintaan, Nelesin hallitus toteaa.

Valmetin nykyinen vajaan kolmanneksen osakkeenomistus mahdollistaa sille vahvan vaikutusvallan käytön Neleksessä. Neleksen hallituksen mukaan se mahdollistaa Valmetille määräenemmistöä edellyttävien yhtiökokouspäätösten estämisen, kuten esimerkiksi päätökset suunnatusta osakeannista, osakkeisiin vaihdettavien instrumenttien liikkeeseen laskemisesta, osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta, Neleksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, sekä Nelestä koskevasta sulautumisesta tai jakautumisesta.

Nelesin hallitus toistaa edelleen sen, ettei se ole saanut Valmetilta konkreettista tarjousta. Nelesin hallituksen mielestä Valmetin sulautumisehdotuksesta puuttuu sellainen konkreettisuus, jonka perusteella hallitus voisi todeta sen olevan osakkeenomistajien parhaan edun mukainen verrattuna ruotsalaisyhtiön ostotarjoukseen.

Nelesin hallituksella on kova työ saada osakkeenomistajat kantansa taakse, sillä Nelesin osake on tällä hetkellä jo arvokkaampi pörssissä kuin mikä on Alfa Navalin 11,5 euron ostotarjoushinta.