Raute sai historiallisen suuren tilauksen – osake pomppasi +10,5 prosenttia

Sijoittajat innostuivat Rauten jättitilauksesta Venäjälle.

Puunjalostuksen teknologiaratkaisuja toimittava Raute Oyj on saanut noin 55 miljoonan euron arvoisen tilauksen LLC Plitwood -nimiseltä yhtiöltä Venäjälle. Toimituskokonaisuuteen sisältyvät koko vaneritehtaan tuotantoprosessin kaikki koneet ja laitteet sekä niiden asentamiseen, käyttöönottoon ja tehtaan tuotannon käynnistämiseen liittyviä palveluita.

Jättitilaus sai Rauten osakkeen perjantaina yli 10,5 prosentin nousuun.

Laitteet toimitetaan Vologdan alueelle rakennettavaan uuteen vaneritehtaaseen. Vologdan kaupunki sijaitsee 650 km Pietarista itään. Tehtaan tuotantokapasiteetti tulee olemaan 180 000 kuutiota koivuvaneria. Koneet ja laitteet toimitetaan vuoden 2021 lopun ja vuoden 2022 alun aikana.

Tuotanto vaneritehtaalla käynnistyy vuoden 2022 aikana. Laitteet suunnitellaan ja valmistetaan Rauten yksiköissä Nastolassa, Shanghaissa ja Kajaanissa sekä Rauten yhteistyöverkostossa. Nyt saatu tilauskokonaisuus on yksi Rauten historian suurimpia yksittäisiä tilauksia.

Rauten mukaan toimittajavalintaan vaikuttivat kokemukset Rauten resurssitehokkaasta teknologiasta ja toimituskyvystä sekä Rauten paikallinen palvelukyky Venäjän markkinoilla. Tilauksen sisällön laajuus on osoitus Rauten johtavasta asemasta vanerintuotannon kokonaisprosessin osaajana, yhtiö hehkuttaa tiedotteessaan.

Nyt saatu tilaus ei vaikuta Rauten tulosnäkymiin vuodelle 2020, mutta parantaa ja varmentaa näkymiä vuodelle 2021. Rauten vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vuodesta 2019 ja liiketuloksen arvioidaan heikkenevän selvästi vuodesta 2019.

Raute on perhetaustainen Helsingin pörssin pienyhtiö. Se on on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys ja osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tarjoaa ratkaisuja, joilla sen asiakkaat tuottavat viilua, vaneria, LVL:ää (Laminated Veneer Lumber) ja sahatavaraa. Ratkaisut koostuvat koneista ja laitteista sekä niiden tehokasta käyttöä tukevista palveluista. Viilua vaneria ja LVL:ää käytetään pääasiallisesti rakentamisessa ja huonekaluissa sekä kuljetusväline- ja pakkausteollisuudessa.

Rauten ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto jäi alhaiseksi ja tulos tappiolliseksi. Liikevaihdon aleneminen ja sen myötä tuloksen heikkeneminen oli odotettua tilauskannan ajoituksen takia.

Koronapandemian vaikutus näkyi voimakkaimmin toisella neljänneksellä uusien tilausten määrässä. Kanadan, USAn ja Kiinan toimipaikoissa yhtiö joutui useiden viikkojen seisokkeihin. Kenttätoiminta estyi suurelta osin matkustusrajoitusten vuoksi.

Analyysitalo Inderesin suositus Rauten osakkeelle on vähennä ja osakkeen tavoitehinta on 18 euroa. Inderes odottaa Rauten tämän vuoden liikevoiton ja osakekohtaisen tuloksen painuvan tappiolliseksi, mutta ensi vuodelle Inderes odottaa 4,6 miljoonan euron liikevoittoa ja 0,84 euron osakekohtaista tulosta. Ensi vuoden tulosennusteella Rauten P/E-kerroin on 25x.