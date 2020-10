Voisiko työnantaja maksaa työttömyyskassan jäsenmaksun?

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kuva: Markus Sommers

Suomen Yrittäjät selvitti, mitä meltä palkansaajat olisivat työnantajan kustantamista yleisen työttömyyskassan jäsenmaksuista.

61 prosenttia työllisistä olisi tyytyväisiä, jos työnantaja maksaisi työsuhde-etuna heidän puolestaan jäsenmaksun Yleiseen työttömyyskassaan.

Kantar TNS kysyi Suomen Yrittäjien toimeksiannosta työelämässä olevilta, mitä mieltä he olisivat, jos työnantaja tarjoaisi työsuhde etuna sen, että maksaisi työntekijän puolesta tämän jäsenmaksun Yleiseen työttömyyskassaan (YTK).

33 prosenttia vastaajista olisi erittäin tyytyväinen ja 28 prosenttia melko tyytyväinen. Tyytymättömiä oli huomattavasti vähemmän: erittäin tyytymättömiä olisi 12 ja melko tyytymättömiä seitsemän prosenttia vastaajista. Kyselyyn vastasi 1039 työelämässä olevaa Suomessa asuvaa aikuista ihmistä.

“Liian moni on edelleen ilman ansiosidonnaista turvaa. Rohkaisemme työnantajia tarjoamaan tätä työsuhde-etua”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi Työelämägallupin tulosta.

“On tärkeä viesti, että työntekijät arvostavat sitä, jos työnantaja maksaisi työsuhde-etuna YTK:n jäsenmaksun”, Mikael Pentikäinen sanoo.

Pentikäinen muistuttaa, että koronakriisin lomautukset paljastivat, että monet työntekijät ovat edelleen ilman ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

“Heistä moni on nuori tai muuten hauraassa työmarkkina-asemassa. Nykyajan nopeiden muutosten työelämässä muutosturva on tärkeä osa työntekijän perusturvaa. On työnantajankin etu huolehtia omien työntekijöidensä muutosturvasta”, Pentikäinen sanoo.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan saadakseen pitää olla jäsenenä jossakin työttömyyskassassa. Ammattiliiton jäsen ei tarvitse olla. Työttömyyskassalain mukaan kassa jäseneksi pääsemisen ja jäsenenä pysymisen ehtona ei saa olla, että jäseneksi pyrkivä tai jäsen kuuluu tai liittyy johonkin muuhun yhdistykseen, järjestöön tai yhteenliittymään.

Noin 15 prosenttia suomalaisista työntekijöistä on jättäytynyt työttömyyskassojen ulkopuolelle. Erityisesti osa-aikaiset ja määräaikaiset työntekijät eivät liity ansiosidonnaista työttömyysturvaa maksaviin työttömyyskassoihin – suuremmasta työttömyysriskistään huolimatta.

YTK:n jäsenten työttömyysaste oli elokuussa 12,0 prosenttia, kun viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 7,1 prosenttia. Heinäkuussa työttömyysaste kävi lähes 15 prosentissa.