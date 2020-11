Viime vuodet ovat olleet teknojättien ja kasvuyhtiöiden juhlaa. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua.

Vaikka koronakriisin toinen aalto jyllää tällä hetkellä voimakkaana, on Euroopassa jo merkkejä pahimman vaiheen jäämisestä taakse. Eristys- ja sulkutoimien ansiosta esimerkiksi Ranskassa ovat päivittäisten uusien tartuntojen määrät laskeneet Worldometer-sivuston mukaan marraskuun toiselta viikolta lähtien. Myös Espanjassa tartunnat ovat olleet selvässä laskussa lokakuun lopulta lähtien.

Lisäksi toivoa antaa jo useiden lääkeyhtiöiden kehittämät koronarokotteet.

Euroopan Unioni on tehnyt etukäteissopimuksen Modernan kanssa yrityksen koronarokotteen ostamisesta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi tiedotteessa, että alustavien tulosten perusteella Modernan rokote tehoaa erittäin hyvin koronaa vastaan. Euroopan lääkevirasto EMA saattaa antaa ensi kuussa hyväksynnän koronarokotteille, jotka ovat lähettäneet arvioitavaksi dataa kliinisistä kokeista.

EU on nyt alustavasti tilannut Modernalta 160 miljoonaa rokoteannosta, Moderna kertoo tiedotteessaan. Aluksi EU tilaa Modernalta 80 miljoonaa annosta ja lisäksi komissiolla on optio 80 miljoonan annoksen lisätilaukseen. EU on tehnyt sopimuksia myös lääkejätti Pfizerin ja muutaman muun yhtiön kanssa.

Pfizerin, Modernan ja AstraZenecan rokotteilla ei ole vielä viranomaishyväksyntää, mutta sitä odotetaan jo ennen vuoden vaihdetta.

Vaikka laajamittaiset rokotukset eivät voi alkaa heti vuoden alusta, ovat hinnoittelevat markkinat jo odotuksia koronakriisin taltuttamisesta. Se näkyy maailman keskeisten osakeindeksien nousuna.

” Tällä hetkellä osakekursseihin on ladattu runsaasti positiivisia odotuksia, jolloin pienetkin pettymykset matkan varrella voivat heilutella kursseja reippaasti”, arvioi varainhoitoyhtiö Frontin päästrategi Vesa Engdahl yhtiön markkinakatsauksessa.

Arvoyhtiöt ja sykliset yhtiöt hyötyvät koronakriisin helpottumisesta

Front arvioi, että koronarokotteen käyttöönotosta hyötyvät talous- ja osakemarkkinat yleisesti, mutta suurimpia voittajia ovat sykliset yritykset ja suhdanneherkät toimialat.

”Tieto toimivasta rokotteesta vaikuttaa eritoten koronasta kärsineisiin yhtiöihin, mutta se voi käynnistää laajemmankin siirtymän halvempiin arvo-osakkeisiin”, Engdahl toteaa.

Tänä vuonna teknologiayhtiöt ovat olleet voittajia. Nyt niiden ja muiden kasvuyhtiöiden arvostuskertoimet ovat erittäin korkealla, Engdahl toteaa.

”Odotusten talouden käänteestä vahvistuessa on luontevaa, että sijoittajat lähtevät hakemaan tuottoja suhdanneherkemmistä ja edullisemmin arvostetuista arvoyhtiöistä.”

Osakemarkkinoista voittajia ovat kehittyvät markkinat, Engdahl uskoo.

”Maailmantalouden kohentuessa suhteellisia voittajia ovat kehittyvät markkinat. Monissa kehittyvissä maissa talouksia on jo avattu ja koronapandemia on saatu paremmin hallintaan kuin vaikkapa Euroopassa ja USA:ssa. Tämän ohella maailmantalouden pidemmän aikavälin kasvunäkymien kohentuminen auttaa suhdanneherkkiä maita, mihin kastiin moni kehittyvä talous eittämättä lukeutuu.”

Massiivisten elvytystoimien seurauksena investoinnit ja infrastruktuurirakentaminen kiihtyvät, mikä Engdahlin mukaan puolestaan lisää monien raaka-aineiden kysyntää. Se tukee raaka-aineita tuottavia kehittyviä maita.

Ylipaino kehittyville markkinoille

USA:n presidentinvaalien suotuisan lopputuleman ja varsinkin positiivisten koronarokoteuutisten myötä Front on muuttanut osakeallokaatiota.

”Suosittelemme edelleen osakkeissa kaiken kaikkiaan neutraalia painoa. Osakeallokaation sisällä olemme kuitenkin vähentäneet vahvaa teknologiapainoa ja siirtäneet sijoituksia arvo-osakkeisiin”, Engdahl toteaa.

Tähän asti Front on ylipainottanut osakeallokaatiossa USA:n markkinaa tuntuvasti, mutta nyt varainhoitoyhtiö on leikannut ylipainoa ja siirtänyt sijoituksia jo pidempään vahvassa alipainossa olleille kehittyville markkinoille.

”Suosimme varsinkin Aasiaa ja olemme kasvattaneet sijoituksia Kiinan osakemarkkinoille ja laajemmin Aasiaan, pois lukien Japani. Kehittyvillä markkinoilla suosimme kulutuskysynnän kasvusta hyötyviä yhtiöitä, joiden painoa on lisätty osakeallokaatiossa”, Engdahl toteaa.

Engdahl muistuttaa myös, että kehittyvien markkinoiden näkymiin on vaikuttanut paitsi USA:n presidentinvaalien lopputulos, myös vastikään Aasiassa solmittu laaja vapaakauppasopimus.

Kauppasopimus sitoo alueen talouksia yhteen ja vähentää USA:n merkitystä monelle Aasian maalle, Engdahl päättelee.

Myös osakkeiden arvostuskertoimet ovat edelleen kehittyvissä talouksissa houkuttelevia.

”Tämän ohella, vaikka osakkeiden arvostustasot ovat nousseet myös kehittyvissä maissa, ovat näiden maiden osakemarkkinat edelleen suhteellisesti ottaen edullisemmin arvostettuja kuin vaikkapa Euroopan tai erityisesti USA:n markkina”, päästrategi arvioi.

USA:ssa osakemarkkinoiden arvostus on kohonnut huomattavan korkeaksi, mikä toimii – tai ainakin tulisi toimia – jarruna USA:n osakemarkkinoiden nousulle. Uskomme kehittyvien maiden osakemarkkinoiden – erityisesti Aasian – olevan myötätuulessa, mikäli odotettavissa oleva maailmantalouden käänne parempaan on toteutuakseen.