Sijoitusstrategi: Helsingin ja Euroopan pörsseissä tulossa huikea tuloskäänne

Euroopassa ja Suomessa on odotuksissa raju tuloskäänne ensi vuoden alkupuoliskolla, uskoo sijoituspalvelutalo Frontin päästrategi.

Osakemarkkinoiden viime kuukausien nousua on tukenut luottamus siihen, että valtiot ja keskuspankit jatkavat tarvittavia elvytystoimia, joilla estetään talouksien vajoaminen syvään taantumaan koronakriisin keskellä, arvioi Frontin päästrategi Vesa Engdahl sijoituspalvelutalon raportissaan.

Myös myönteiset uutiset koronarokotteen testeistä ovat antaneet tukea osakemarkkinoille.

”Lisäksi uutiset mahdollisesti tehokkaan rokotteen löytämisestä koronaan ja luottamus siihen, ettei meneillään oleva koronaepidemian toinen aalto johda kevättä vastaaviin talouden rajoitustoimiin, ovat lohduttaneet sijoittajien mieliä”, Engdahl toteaa.

Keskuspankkien ja rokoteuutisten lisäksi pörssiyhtiöiden tuloskehitys on ollut lupaavaa.

Euroopassa kolmannen vuosineljänneksen tulosjulkistuskausi on edennyt melkein yhtä pitkälle kuin USA:ssa, ja eurooppalaisten Bloomberg BE500 -yhtiöiden tuloksista on julkistettu lähemmäs 90 prosenttia. USA:n tapaan tuloskasvu on kokonaisuudessaan ylittämässä kesän ja alkusyksyn aikana julkistetut tulosennusteet, arvioi Engdahl.

”Ennen tuloskauden alkua odotuksissa oli 25-30 %:n tulostiputus. Julkistettujen tulosten osalta BE500-yritysten liikevoitto on laskenut Q3:n aikana keskimäärin 22 % vuotta aiemmasta. Tuloskasvun osalta plussalle ovat ponnistamassa yleishyödylliset palvelut ja teknologia. Raportoineista yhtiöistä 46 %:lla tulos on ylittänyt analyytikkoennusteet”, päästrategi toteaa.

Ennustettua paremmasta tuloskaudesta huolimatta ennusteita vuoden viimeiselle neljännekselle on tarkistettu alaspäin. Kuitenkin ensi vuoden alkupuoliskolle nostettu reippaasti, Engdahl toteaa.

”Vuoden viimeiselle neljännekselle ennusteissa on noin 40 %:n tulosten supistuminen vuotta aiemmasta. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä tulosten odotetaan nousevan lähes neljänneksellä ja vuoden toisella neljänneksellä rivakat 170 % vuotta aiemmasta.”

Vahva käänne tuloskehityksessä edellyttää kuitenkin koronakriisin helpottamista, Engdahl muistuttaa.

Meillä Suomessa heinä-syyskuun tuloskausi on sujunut mallikkaasti. Engdahlin mukaan kaksi kolmannesta pörssilistatuista yhtiöistä on julkistanut kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa, ja Bloombergin keräämien tietojen mukaan tuloksensa julkistaneiden yhtiöiden tulokset ovat käytännössä samalla tasolla kuin vuosi sitten.

Se on Engdahlin mukaan huomattavasti ennustettua parempi lopputulema, sillä vielä syyskuussa Helsingin pörssiin povattiin 11 prosentin tulospudotusta vuoden 2019 vastaavasta ajankohdasta.

”Vuoden 2020 jälkipuoliskolla Helsingin pörssissä listattujen yhtiöiden tulosten odotetaan edelleen laskevan, mutta kääntyvän tukevaan nousuun vuoden 2021 alussa”, Engdahl ennustaa.

Frontin ennusteen mukaan sekä Euroopassa että Suomessa kovin tulosnousu tulee tapahtumaan ensi vuoden toisella vuosineljänneksellä.

Suomen tulosnousu on kuitenkin Frontin ennusteessa selvästi maltillisempaa kuin eurooppalaisten Bloomberg BE500 -yhtiöiden. Kotimaisten yhtiöiden tulosnousu on Frontin ennusteessa 37 prosenttia ensi vuoden toisella vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna.

Osakemarkkinat ovat kuitenkin myös kallistuneet, kun osakkeet ovat kivunneet ylös voimakkaasti koronaromahduksen jälkeen. Se on nostanut arvostuskertoimia.

”Voimakkaan markkinaelpymisen ja samanaikaisen yritysten tulosten laskun seurauksena markkinoiden P/E-kertoimet ovat kohonneet reippaasti aivan viime aikoihin saakka. Keskeisillä länsimarkkinoilla osakekurssien nousu on tapahtunut arvostuskertoimien kohoamisen kustannuksella”, Engdahl toteaa.

Aivan viime aikoina tulosennusteiden vahvistuminen on tuonut kuitenkin arvostuskertoimia maltillisesti alas. Silti sijoitusstrategin mukaan ollaan edelleen tilanteessa, jossa länsimaisten osakemarkkinoiden hinnoittelua suhteessa yhtiöiden tekemiin tuloksiin nähden ei voida pitää edullisena.