Nämä tekijät ratkaisevat osakemarkkinoiden suunnan Q4-tuloskaudella

Analyytikot ovat Yhdysvalloissa totutusti varsin konservatiivisia yhtiöiden tuloksien osalta.

Tuloskausi käynnistyi tällä viikolla Yhdysvalloissa, kun suurista pankeista JPMorgan Chase & Co., Citigroup ja Wells Fargo & Co., julkistivat Q4-raporttinsa.

JPMorgan onnistui ylittämään analyytikoiden odotukset niin liikevaihdon kuin tuloksen osalta. Sitä vastoin Citigroup ja Wells Fargo tyytyivät hieman pehmeämpiin raportteihin, kun kummankin tulos ylitti odotukset, mutta liikevaihdot jäivät arvioitua heikommiksi.

JPMorganin vahva raportti ei riittänyt sijoittajille, sillä pankin osake päätyi perjantaina päivän päätteeksi 1,79 prosenttia miinukselle. Citigroupin osake sukelsi peräti 6,93 prosenttia ja Wells Fargon 7,80 prosenttia.

Syynä pankkien heikkoon kurssikehitykseen oli, että perjantaina osakekurssit halpenivat globaalisti laajalla rintamalla, kun sijoittajasentimentti heikkeni sijoittajien punnittua finanssipoliittisesta elvytyksestä aiheutuvia riskejä inflaatioon ja korkotasoon.

Ensimmäisten tuloskauden raporttien perusteella näyttää siis siltä, että osakekursseihin on hinnoiteltu analyytikoiden arvioita selvästi korkeampia odotuksia yhtiöiden tuloksien osalta. Näin ollen edes vahvat tuloslukemat suhteessa odotuksiin, eivät enää keskimäärin yksinään riitä nykyisessä korkean arvostustason ympäristössä nostamaan osakekurssia, joskin ne voivat tuoda turvaa mahdollisen korjausliikkeen varalta.

Sijoittajien riskinottohalukkuus määrää vuoden 2021 tuottokehityksen

Analyytikoiden konsensusodotus ennen tuloskauden alkua oli, että S&P 500-indeksin yhtiöiden tulokset laskevat 6,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaväliin verrattuna.

Jos tuloskausi jatkuu samansuuntaisena kuin viimeisten vuosien aikana on neljännen vuosineljänneksen raporttien osalta totuttu, on tulosylityksiä luvassa roppakaupalla. Viimeisen viiden vuoden aikana, keskimääräinen tulosylitys suhteessa odotuksiin on ollut 6,3 prosenttia.

Neljännen vuosineljänneksen tuloksia enemmän sijoittajia kiinnostaa kuitenkin yhtiöiden näkymät kuluvan vuoden osalta. Viime vuonna positiivisten tulosohjeistuksien osuus kasvoi huomattavasti vuoden kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. Näkyvyys tulosohjeistuksien osalta on kuitenkin edelleen useilla yhtiöillä heikko, sillä yhtiöiden liiketoiminnan kehittyminen nojaa talouskasvuun, jonka keskiössä on COVID-19 pandemia.

Näin ollen muutokset sijoittajien riskinottohalukkuudessa määräävät suunnan niin kauan kuin selvät katalysaattorit markkinoilta puuttuvat. Se on yleensä otollista aikaa kuplien paisumiselle.

Sen vuoksi on todennäköistä, että maltillisten laskupäivien jälkeen osakkeet kipuavat viime vuosien likviditeetin kasvun ansiosta jälleen kohti uusia ennätyksiä.

Osakekursseihin on hinnoiteltu huolestuttavan positiivista muun muassa talouden elpymisen ja COVID-19 talttumisen osalta. Pitkän aikavälin tuotoille markkinoilla vallitseva yltiöoptimismi on kuitenkin myrkkyä.