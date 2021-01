Tallink on Helsingin pörssin pelipaperi

Kuva: Tallink Silja

Laivayhtiö Tallink on ottanut rajun iskun pörssissä. Kärsivällinen sijoittaja saattaa saada osakkeesta kuitenkin kunnon osinkotuoton.

Tallink on ollut Finnairin ohella odotetusti koronakriisin yksi kovimpia kärsijöitä Helsingin pörssin listayhtiöistä. Yhtiön osake hinnoiteltiin ennen kriisin alkua vielä yli yhden euron, mutta osake romahti nopeasti viime maaliskuussa hetkellisesti lähelle 0,6 euroa. Tällä hetkellä osakkeen hinta on 0,73 euroa.

Yhtiö on julkaissut vuoden 2020 neljännen kvartaalin sekä joulukuun matkustaja- ja rahtiluvut. Odotusten mukaisesti Tallinkin vuoden 2020 kokonaismatkustajamäärä laski lähes 62 prosenttia. Yhtiö kuljetti kaikkiaan yhteensä 3 732 102 matkustajaa kaikilla operoimillaan reiteillä vuonna 2020.

Matkustajamäärät laskivat yhtiön kaikilla reiteillä. Useita reittejä pysäytettiin tiukoista matkustusrajoituksista ja poikkeustilasta johtuen. Suurinta pudotus matkustajamäärissä oli Ruotsi-Latvia-reitillä, jossa oli lähes 83 prosenttia vähemmän matkustajia, kuin vuonna 2019 sekä Ruotsi-Viro-reitillä (82 prosenttia vähemmän matkustajia). Liikennöinti keskeytettiin näillä reiteillä kokonaan tai osittain maaliskuusta 2020 alkaen.

Tallinkille tärkeän Suomi-Ruotsi-reittien matkustajamäärät vähenivät 66 prosenttia ja Suomi-Viro-reitin 52 prosenttia vuonna 2020 verrattuna vuoden 2019 lukuun.

Tallink kuitenkin jopa onnistui kasvattamaan Suomi-Viro-reittien kuljetettujen rahtiyksikköjen määrää yhdellä prosentilla verrattuna vuoden 2019 vastaavaan lukuun.

Joulukuun liikennetilastot eivät kerro käänteestä

“Tilastot eivät yllätä ketään, olemmehan julkaisseet tietoja ja tilastoja tilanteestamme pitkin vuotta avoimesti. Kun ottaa huomioon maaliskuusta 2020 alkaneet tiukat rajoitukset, kesän kahden kuukauden pienellä hengähdystauolla, yhtiö on selviytynyt myrskystä suhteellisen hyvin”, Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene kertoo.

Toimitusjohtaja vakuuttaa, että yhtiö myös tehnyt kaiken voitavan sijoittajien ja osakkeenomistajien varojen säilyttämiseksi.

Tallinkin osakekurssi.

Rajun kurssilaskun kokeneen yhtiön sijoittajia luonnollisesti kiinnostaa, kuinka nopeasti yhtiön liikennemäärät palautuvat normaalille tasolle.

Tallink julkisti myös joulukuun liikennetiedot, jotka ovat edelleen synkät.

Joulukuussa Tallinkin matkustajamäärät laskivat nimittäin vertailukaudesta 82 prosenttia, tärkeimmällä Viro-Suomi reitillä matkustajamäärät olivat edelleen noin 74 prosentin laskussa. Suomi-Ruotsi -reitillä matkustajamäärät olivat yhä 86 prosenttia alle vuoden 2019 joulukuun ja Viro-Ruotsi -reitillä noin 96 alle.

Inderesin analyytikko Olli Koponen arvioi, että Tallinkin joulukuun liikenneraportti vahvisti odotuksien mukaista tarinaa heikoista matkustajamääristä vuoden viimeisten kuukausien aikana.

”Lopulta Q4:llä matkustajamäärät laskivat lähes 80 % vertailukaudesta, kun odotimme Q4:lle noin 72 %:n laskua vertailukaudesta. Tallinkin kokonaiskuvaan nähden muutos ei kuitenkaan ole merkittävä ja yhtiössä tärkeää onkin seurata volyymien palautumista pidemmällä aikavälillä”, Koponen toteaa.

Korkea osinkotuotto voi olla jokeri

Koponen uskoo liikennemäärien palautumiseen, mutta se saattaa viedä aikaa.

”Loppuvuoden mittaan pahentunut koronavirustilanne, lisääntyneet matkustamisen välttämissuositukset ja uudet rajoitukset Suomea tai muita maita kohtaan ovat vähentäneet kysyntää yhtiön tarjoamalle. Hyvät uutiset koronarokotteesta ovat kuitenkin vähentäneet riskejä yhtiön ympärillä, minkä vuoksi katseemme suuntaa jo normaalimpia volyymitasoja vuonna 2022”, analyytikko uskoo.

Vaikea vuosi painaa luonnollisesti Tallinkin vuoden 2020 tuloksen rajusti pakkaselle. Inderes ennustaa yhtiön osakekohtaisen tuloksen painuvan -0,16 euroon. Ensi vuodelle Inderes ennustaa kuitenkin tiukasti positiivisen 0,02 euron osakekohtaisen tuloksen ja vuodelle 2022 ennuste on 0,06 euroa.

Mikäli Inderesin tulosennuste on oikean suuntainen, on Tallinkin nykyisellä osakekurssilla vuoden 2022 ennustettu P/E-kerroin alhainen, noin 12,4x. Historiallisesti vuosina 2014 – 2019 Tallinkin P/E-kerroin on vaihdellut välillä 10 – 21.

Tallinkin vaikeuksien vastapainona osake saattaa vielä tarjota kunnon osinkotuottoa. Inderes ennustaa, että Tallink jakaa 0,05 euron osingon vuonna 2022. Tällöin osinkotuotto nousee peräti 6,8 prosenttiin vuonna 2022.

Inderesin suositus Tallinkin osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 0,8 euroa.