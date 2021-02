Miksi perinteikäs Fazer nyt harkitsee listautumista?

Fazer on luopunut rönsyistään ja näyttää hakevan jatkossa yhä vahvemmin kasvua.

Yksi Suomen merkittävimmistä perheyhtiöistä julkisti tällä viikolla yllätyksen: Fazer harkitsee listautumista pörssiin.

Uutinen on merkittävä, sillä Fazer on suomalaisittain kooltaan erittäin iso listaamaton yhtiö – sen liikevaihto viime vuonna oli yli 1 100 miljoonaa euroa. Pörssissä on lukuisia Fazeria pienempiä yhtiöitä.

Perinteikkään ja 130 vuotta vanhan yhtiön konsernijohtaja Christoph Vitzthum otti listautumiseen kantaa yhtiön tilinpäätöstiedotteessa.

”Meillä on kunnianhimoiset tulevaisuuden tavoitteet, ja osakaspohjan laajentaminen listautumalla pörssiin voi mahdollisesti tulla ajankohtaiseksi jossain vaiheessa”, Vitzthum toteaa.

Miksi pitkään pörssin ulkopuolella viihtynyt perheyhtiö nyt haluaa pörssiin, vaikka Suomen osinkojen verotus on pörssiyhtiölle selvästi korkeampaa kuin listaamattomille?

Syy löytynee strategiasta, jossa Fazer hakee kasvua myös yritysostoilla.

Konsernijohtajan mukaan Fazer hakee tulevina vuosina kasvua sekä orgaanisesti että pienempien ja myös suurempien muutosvoimaisten yritysostojen kautta. Pörssiyhtiöllä on enemmän liikkumavaraa yrityskaupoissa kuin listaamattomilla, koska pörssiyhtiö pystyy tarjoamaan helpoimmin osan kauppahinnasta omilla osakkeillaan.

Taaleri Varainhoidon osakesijoitusjohtaja Mika Heikkilä kertoo Helsingin Sanomille, että listautumisoven avaaminen voi kertoa myös omistajasuvun sisällä olevista erilaisista yrityksen tulevaisuuden näkemyksistä. Fazerin listautuminen mahdollistaisi irtaantumisen omistuksesta läpinäkyvään markkinahintaan.

Konsernijohtaja Vitzthumin mukaan Fazer keskittyy jatkossakin jatkossakin neljään strategiseen kasvualueeseensa. Ne ovat johtavan kuluttajatuotebrändin hyödyntäminen markkina-aseman vahvistamiseksi Suomessa, kasvun vauhdittaminen innovaatioilla, trendikkäillä kategorioilla ja ruokateknologialla, johtavan aseman kehittäminen Pohjois-Euroopassa ja toiminnan laadun kehittäminen alan parhaan kannattavuuden saavuttamiseksi.

Fazer myi ruokapalveluyhtiö Fazer Food Servicesin 475 miljoonalla eurolla Compass Group PLC:lle viime vuoden alussa. Kaupassa Fazer luopui 500 lounasravintolasta. Kaupan ansioista Fazerista tuli nettovelaton yhtiö, joilla se voisi rahoittaa yritysostoja ilman pörssilistautumistakin.

Ruokamarkkinoilla kasvipohjaiset elintarvikkeet kasvattavat suosiotaan. Tähän trendissä Fazer haluaa olla yhä enemmän mukana. Fazer Food Servicesin myynti oli Vitzthumin mukaan lähtölaukaus Fazerin matkalla kohti kuluttajatuotteisiin fokusoivaa Fazeria.

Fazerin tavoitteena on tulla yhdeksi Pohjois-Euroopan johtavista kasvipohjaisten elintarvikkeiden tuottajista. Vitzthumin mukaan se onnistuu tunnistamalla uusia tuotekategorioita ja kasvattamalla nykyisiä.

Yhtiö panostaa nyt tosissaan kauratuotteisiin.

Fazer rakentaa tällä hetkellä ksylitolitehdasta, joka tulee valmistamaan ”huippumodernilla tekniikalla” ksylitolia kauramyllyn sivutuotteena syntyvästä kauran kuoresta.

Yhtiö aikoo myös konsernijohtajan mukaan kaksinkertaistaa kauramyllyjensä kapasiteetin Lahdessa ja Ruotsin Lidköpingissä tänä vuonna vastakseen kauran kysynnän kasvuun ja tarjotakseen omille liiketoiminnoilleen laadukkaita raaka-aineita.

”Kaura on jatkossakin Fazer Lifestyle Foodsin liiketoiminnan ytimessä ja tärkeä ainesosa erityisesti leipomoliiketoiminnassa. Kauran käyttöä eri tuotekategorioissa kehitetään”, konsernijohtaja kertoo.

Fazer ennustaa, että tänä vuonna Fazerin jatkuvien toimintojen liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto parantuvat edellisvuodesta, mikäli koronaviruspandemian ja yleisen taloustilanteen kehitys eivät pahene.

Viime vuonna yhtiön liikevaihto nousi vain hieman – 1 101 miljoonaan euroon edellisvuoden 1 097 miljoonasta eurosta. Kaikki merkit viittaavat nyt siihen, että perheyhtiö haluaa kasvaa jatkossa selvästi jyrkemmällä kulmakertoimella.