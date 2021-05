Warren Buffettin sijoitusyhtiö tankkasi monikansallisen vakuutusmeklariyrityksen osakkeita

Buffettin sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway istuu nyt jättimäisen sotakassan päällä ja kasvattaa vakuutustoimialan omistuksiaan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Warren Buffettin sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway kertoi maanantaina hankkineensa 943 miljoonan dollarin osuuden vakuutusmeklari- ja riskienhallintapalveluja tarjoavasta Aon Plc:stä. Warren Buffet on Berkshiren yksi pääomistajista, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Samalla Beskshire kertoi myyneensä suuren osan sijoituksistaan Chevron Corp:ista ja jättipankki Wells Fargosta.

Aon on maailman johtava yritysjohtajien neuvonantaja vakuuttamisessa, riskienhallinnassa sekä henkilöstöetuuksissa. Aonin liiketoiminta on organisoitu maailmanlaajuiseksi verkostoksi, joka toimii 120 maassa, ja jossa työskentelee 50 000 asiantuntijaa.

Berkshire on ottanut viime aikoina varovaisen näkemyksen osakemarkkinoihin. Se on myynyt 6,45 miljardin dollarin edestä osakkeita ja ostanut vain 2,57 miljardilla dollarilla tämän vuoden tammi-maaliskuussa. Tästä syystä Berkshiren käteisvarat nousivat maaliskuussa lähes ennätykselliseen 145 miljardin dollariin. Berkshire Hathaway -sijoitusyhtiön osakkeiden nettomyynnit olivat tammi-maaliskuussa korkeimmillaan lähes viiteen vuoteen.

Buffett todennäköisesti vahvistaa käteisvarojaan jotain suurta hankintaa varten, arvioi Reutersille Seabreeze Partners Management LLC -yhtiön Doug Kass.

Buffettin yhtiö ei ole kuitenkaan vielä löytänyt jättimäisille käteisvaroille sopivia sijoituskohteita ja on siksi ostanut omia osakkeitaan. Omien osakkeiden ostot nousivat ennätykseen viime vuoden kolmannella neljänneksellä, jolloin yhtiö osti omia osakkeitaan noin yhdeksällä miljardilla dollarilla. Tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä omien osakkeiden ostot laskivat 6,6 miljardiin dollariin.

Berkshire on jo pitkään ollut tunnettu vakuutusomistuksistaan, joita valvoo yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Ajit Jain.

Aon-sijoitus laajentaa Berkshiren panostusta vakuutusmeklareihin. Yhtiö on lisännyt omistusosuutta ensimmäisellä vuosineljänneksellä Marsh & McLennanista.

Marsh McLennan on maailmanlaajuinen asiantuntijapalveluyritys, jonka pääkonttori sijaitsee New Yorkissa. Yrityksellä on vakuutusmeklareita, riskienhallintaa, jälleenvakuutuspalveluja, lahjakkuuksien hallintaa, sijoitusneuvontaa ja liikkeenjohdon konsultointia. Eli Marshin tarjonta on hyvin samanlainen kuin Aol:in.

Aon odottaa tällä hetkellä viranomaishyväksyntöjä ostaakseen Willis Towers Watson Plc:n noin 30 miljardilla dollarilla ja luodakseen maailman suurimman vakuutusmeklariyhtiön Marshin edelle.

Aonin liikevaihto nousi 10 prosenttia tammi-maaliskuussa viime vuoden vertailukaudesta 3,5 miljardiin dollariin. Oikaistu operatiivinen tulos nousi 15 prosenttia 1,3 miljardiin dollariin.