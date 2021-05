Reddit-sijoittajat hyökkäsivät jälleen – AMC Entertainmentin osake raketoi 116 prosenttia

Suositun sijoitusryhmän jäsenet ovat löytäneet uuden meemiosakkeen. Se sai lyhyeksimyyjät vaikeuksiin.

Somepalvelu Redditin r/wallstreetbets-ryhmä on taas vauhdissa. Amerikkalainen elokuvateatteriketju AMC Entertainment Holdings on noussut ryhmän suosituimpien osakkeiden joukkoon, arvioi Bank of America. Jättipankki etsii potentiaalisia WallStreetBets-ryhmän uusia meemiosakkeita analysoimalla, kuinka paljon mainintoja osake saa Reddit-somepalvelussa.

Redditin ryhmässä piensijoittajat antavat sijoitusvinkkejä ja yrittävät saada muita mukaan vedättämään osakkeen hintaa ylös. Kyse on siis sijoitushypetyksestä, uhkapelaamisesta, pikavoittojen tavoittelusta ja joukkovoiman hyödyntämisestä.

Ryhmän suosituimpia postauksia chattihuoneessa olivat sellaiset kommentit kuin ”AMC raketoi”, ”investoin kaikki säästöni AMC:hen!!!” ja ”Toivottakaa minulle onnea”.

AMC Entertainment on maailman suurin elokuvateatteriketju. Vuonna 1920 perustetulla AMC:llä on suurin osuus Yhdysvaltain teatterimarkkinoista ennen Regal– ja Cinemark Theatres -teattereita.

AMC:n osake lähtikin jyrkkään nousukiitoon torstaina, kun osake nousi lähes 36 prosenttia. Keskiviikkonakin osake oli kivunnut yli 19 prosenttia ja tiistaina lähes 20 prosenttia. Viikossa AMC:n markkina-arvo on noussut jo 116 prosenttia.

Factsetin mukaan AMC:n osake oli New Yorkin pörssin vaihdetuin osake perjantaina, kun yli 650 miljoonaa osaketta vaihtoi omistajaa.

CNBC-uutissivuston mukaan kurssinousun taustalla ovat myös lyhyeksimyyjät. AMC:n osakkeista noin 20 prosenttia on myyty lyhyeksi. Se on poikkeuksellisen paljon, koska keskimäärin amerikkalaisosakkeista noin viisi prosenttia on lyhyeksi myytyjä.

CBCN:n mukaan lyhyeksimyyjät ovat kärsineet peräti 1,3 miljardin dollarin tappiot AMC:n osakkeilla.

Juuri AMC Entertainmentin kaltaiset vahvasti lyhyeksimyydyt osakkeet ovat otollinen kohde Reddit-ryhmälle. Joukkovoiman avulla piensijoittajat voivat pakottaa osakkeen nousuun ja lyhyeksimyyneet institutionaaliset hedgerahastot vaikeuksiin.

Kun vahvasti lyhyeksimyydyn osakkeen hinta nousee lyhyessä ajassa, lyhyeksimyyjien on pakko ostaa lainatut osakkeet takaisin sulkeakseen lyhyeksimyyntipositionsa ja katkaistakseen tappionsa. Nämä pakkomyynnit kiihdyttävät osakkeen kiitoa entisestään.

Wallstreetbets-ryhmän jäsenet ovat oivaltaneet, että jos poikkeuksellisen paljon lyhyeksi myytyjen osakkeiden kurssit nousisivat nopeasti, osaketta shortanneet sijoittajat ajautuisivat short squeeze -tilanteeseen, jossa lyhyeksi myyjien täytyy luopua shorttipositiostaan nopeasti. Shorttiposition voi sulkea vain ostamalla position kokoa vastaavan määrän osakkeita markkinoilta, joten käytännössä lyhyeksi myyjät joutuvat haalimaan osakkeita markkinoilta pakon edessä.

Short squeeze on aiheuttanut monille siihen langenneille institutionaalisille sijoittajille huomattavia tappioita. Esimerkiksi GameStopia lyhyeksi myynyt Melvin Capital -hedgerahasto kärsi tapauksen vuoksi miljardien dollarien tappiot ennen kuin rahasto onnistui irrottautumaan GameStop-sijoituksistaan viime keskiviikkona.

AMC:n osake on ollut tosin nousussa jo ennen Reddit-huumaakin. Yhtiö on kärsinyt koronarajoitteista ihmisten välttäessä elokuvissa käyntiä. Yhtiön markkina-arvo romahti alkuvuonna 2020. Nyt osake on jo hyvän aikaa toipunut aallonpohjasta.

Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa AMC:n liikevaihto laski viime vuodesta 84 prosenttia 148 miljoonaan dollariin. Yhtiö teki vuosi sitten ensimmäisellä vuosineljänneksellä massiivisen, lähes 21 dollarin osakekohtaisen tappion. Alkuvuonna tappio kaventui 1,4 dollariin.

Reddit-ryhmän ehdoton tähti oli alkuvuodesta Gamestop. Reddit-ryhmä sai sijoittajat innostumaan peliyhtiön osakkeista ja osake kipusi yli 400 prosenttia.

Reddit-ryhmän aikaansaamat meemiosakkeiden rajut kurssinousut ovat herättäneet paljon keskustelua myös Suomessa, sillä myös meillä pörssikurssien kurssimanipulaatio on laitonta. Keinotekoinen vaikuttaminen pörssiosakkeiden kurssiin saattaa johtaa Suomessa jopa vankeusrangaistukseen.

Kauppalehden mukaan Helsingin pörssissä listatun Tulikiven epäiltiin joutuneen vuodenvaihteessa manipulaatioyritysten kohteeksi.

Pörssiosakkeisiin liittyvästä kurssimanipulaatiosta on säädetty rikoslain 51. luvussa, joka käsittelee arvopaperimarkkinarikoksia. Markkinoiden manipuloinnista on tuomittava sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi, törkeästä markkinoiden manipuloinnista taas vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. Kummassakin tapauksessa myös yritys on rangaistavaa.