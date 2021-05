Moni SPAC-yritys kasvaa nyt kovaa vauhtia

SPAC-osakkeiden kriitikoilta pääsee helposti unohtumaan perinteisen osakelistautumisen ongelmat.

Moni SPAC-osake on nyt laskenut merkittävästi lyhyen ajan huipuistaan. Siltikin SPAC-osakkeet tarjoavat nimenomaan pitkäjänteiselle sijoittajalle mielenkiintoisia sijoituskohteita, sillä niiden joukossa on myös todella lupaavia kasvuyrityksiä.

SPAC-osakkeita on syystäkin kritisoitu, mutta on hyvä muistaa, että SPAC-osakkeiden tapaan muidenkin kasvuosakkeiden kurssitasot ovat tänä keväänä korjanneet alaspäin eikä perinteinenkään listautuminen ole ongelmaton.

Perinteinen IPO-listauminen ei ole on ongelmaton

Otetaan esimerkki perinteisestä IPO-listautumisesta. Kuuma pilvipalveluyhtiö Snowflake listautuu New Yorkin pörssiin 16. syyskuuta 2020. Institutionaaliset sijoittajat ja heidän parhaat asiakkaansa saavat merkata listautuvan yrityksen osakkeita listautumishintaan.

Listautumishinta määräytyy prosessin loppuvaiheessa ja yli sadan prosentin vauhtia kasvavan yrityksen oikeaa hintaa on ilmeisen haastava määritellä. Maanantaina puhutaan 100-110 dollarin haarukasta, mutta tiistaina osakkeen hinnaksi varmistuu 120 dollaria. Edellisellä viikolla puhuttiin vielä 75-85 dollarin hintahaarukasta.

Piensijoittajat eivät pääse listautumisantiin mukaan, mutta voivat ostaa osakkeensa pörssistä. Kaupankäynti alkaa 245 dollarin kappalehintaan. Osakeantiin mukaan päässeet pelurit saavat itselleen reilun sadan prosentin pikavoiton.

Airbnb listautuu 10. päivä joulukuuta 2020. Jälleen kerran listautumishinta hakee suuntaa. Alkuun puhutaan 44-50 dollarin osakekohtaisesta hinnasta, myöhemmin 56-60 dollarin osakekohtaisesta hinnasta ja lopulta listautumisantiin mukaan päässeet suuret sijoittajat maksavat osakkeesta 68 dollaria osakkeella. Piensijoittaja pääsee mukaan ostamalla osaketta pörssistä avauspäivänä 146 dollarin kappalehintaan. Kätevä 115 prosentin pikavoitto suursijoittajille

Yli puolet yhdysvaltalaislistautujista vuosilta 1975-2011 toi sijoittajilleen negatiiviset viiden vuoden tuotot jälkimarkkinoilta osakkeensa ostaneelle piensijoittajalle. SPAC-listautumisessa on omat ongelmansa, mutta ei perinteinen listautuminenkaan ongelmaton ole.

SPAC-sijoittaja voi itse määrittää missä vaiheessa yrityksen elinkaarta lähtee kasvutarinaan mukaan

Piensijoittajan valinnanvara on pienentynyt vuosien saatossa. Vuonna 1996 yhdysvaltalaispörsseistä oli valittavana 8090 yhtiötä. Vuonna 2012 lukumäärä oli pudonnut 4102:een yhtiöön. Lisätään samaan yhtälöön kasa konsolidaatioita, niin tulokseksi saadaan pienten kovaa kasvavien yhtiöiden korvautuminen isoilla yrityksillä.

Korkea hinta on sitä suurempi ongelma, mitä kypsempi yritys on kyseessä. Syynä on se, että kasvunvaraa on vähemmän jäljellä ja tuottopotentiaali on lähtökohtaisesti sitä suurempi mitä varhaisemmassa vaiheessa yrityksen elinkaarta yritykseen sijoittaa.

Airbnb on tästä hyvä esimerkki. Heti listautumisvaiheessa yritykseen kiinni iskevä piensijoittaja pääsee osaksi yritystä, joka on jo laajentunut 220 maahan markkina-arvolla, joka on noin kaksinkertainen maailman suurimpaan hotelliketjuun verrattuna.

SPAC-listautumiset vaikuttavat olevan ratkaisu suurten listautujien ongelmaan, sillä ne mahdollistavat sijoittamisen pieneen kovassa kasvuvauhdissa olevaan yritykseen.

SPAC-listautujien joukosta löytyy yrityksiä, jotka ovat vielä tuotekehitysvaiheessa tai joiden liikevaihto on reippaasti alle sata miljoonaa dollaria vuodessa. Ne antavat sijoittajille varaa valita missä vaiheessa tarinaan lähtee mukaan.

Tuotekehitysvaiheessa listautuvaan yritykseen ei ole pakko sijoittaa heti, vaan sijoittaja voi itse määrittää kuinka paljon näyttöjä varsinaisen myynnin edistymisestä tarvitsee ennen kuin uskaltautuu tulevaisuuden kasvulupauksen kyytiin.

Moni SPAC-listautuja kasvaa kovaa vauhtia listautumisen jälkeen

SPAC-osakkeiden kaksivaiheinen listautumisprosessi tarkoittaa sitä, että varsinaisen kohdeyrityksen SPAC-listautuminen on teknisesti kahden yrityksen välinen fuusio. Tämä antaa yritysjohdolle perinteistä listautumista vapaammat kädet tehdä pitkälle meneviä konkreettisia ennustuksia liiketoiminnan kehittymisestä.

Nikolaa on syytetty sijoittajien huijaamisesta, eivätkä kaikki SPAC-yritykset tietenkään pääse omiin ennusteisiinsa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki SPAC-yritysten tekemät tulevaisuuden lupaukset olisivat pelkän pilvilinnan päälle rakennettuja satuja.

Ainakin viimeisin tuloskausi viittaa siihen, että SPAC-listautusta löytyy myös aidosti kovia tuloksentekijöitä. Desktop metal kasvoi odotuksia kovempaa 233 prosentin vauhtia.

Carlotzin kasvuvauhti oli 123 prosenttia. Tämäkin oli odotuksia hurjempi kasvuvauhti. Myös Hims and Hers löi odotukset 74 prosentin kasvullaan. Stem Energy löi pöytään 276 prosentin liikevaihdon kasvun ja Lion Electricin omistajien luulisi olevan tyytyväisiä 406 prosentin liikevaihdon kasvuun.

Etenkin Lion Electricin huimalta kuulostavaa kasvua selittää kovin alhainen lähtötaso, mutta toisaalta tulosjulkistuksen yhteydessä kerrottiin myös uudesta merkittävän kokoisesta tilauksesta. Bark Box lupasi sijoittajaesityksessään koko vuodelle 64,9 prosentin liikevaihdon kasvun, mutta löikin pöytään 69 prosentin kasvulukemat.