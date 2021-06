Kumpi on parempi arvonnousu- vai kassavirtastrategia?

Suomessa “osta ja pidä” -asuntosijoittajille on yhä useammin alettu luoda asuntosijoittamisesta mielikuvaa, että pitäisi valita arvonnousustrategian ja kassavirtastrategian väliltä.

Koko tällainen osta ja pidä -asuntosijoittamiseen liittyvän strategiaparin valintamielikuva ohjaa väärään ajatteluun ja uskomuksiin.

Jokaisen osta ja pidä -asuntosijoittajan kannattavuuden elementteihin kuuluu molemmat. Jokaisen osta ja pidä -asuntosijoittajan pitäisi sisäistää, että kassavirta on tärkeää ja arvonnousu on moninkertaisesti kassavirtaa tärkeämpää. Videolla selitän, mistä on kyse ja miksi. Kerron myöskin, miksi tämä tarkoittaa, että kaikki asuntosijoitukset eivät ole hyviä ja kannattavia mutta hyviä ja kannattavia asuntosijoituksia voi tehdä useammassa Suomen kaupungissa.

